連10年被WHA拒之門外 陳志鴻曝台灣「6大支柱」超前部署

WHA將於18日在日內瓦開幕，外交部長林佳龍（左）規劃與與衛福部長石崇良（右）同行，舉辦推案活動。（資料照）

第79屆世界衛生大會（WHA）明起在瑞士日內瓦登場，台灣已連續10年被拒於門外，卻未因此停下腳步。總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻受訪表示，我國具體落實的「健康台灣六大支柱」，高度契合WHA的關注核心，健康人權沒有國界，「健康台灣」的模式值得向全球分享，是此屆大會一大遺珠。

陳志鴻指出，對照本屆WHA將聚焦疾病防治、健康促進、醫療韌性、智慧科技、人力資源等議題，並將啟動5年期「全民健康經濟策略草案（2026-2030年）」，帶動公司部門的健康投資；我國「健康台灣」國政願景，即在建立新時代的醫療照護模式，由醫療環境端、人力培育端、智慧技術端、社會責任端與經濟資源端全面展開，並已具體落實為「健康台灣六大支柱」，逐一命中WHA的關注重心。

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陳志鴻指出，賴清德總統啟動5年489億元的「健康台灣深耕計畫（2025-2029年）」，不僅是台灣首創，更引領國際潮流，與WHA即將推出的「全民健康經濟策略草案（2026-2030年）」不謀而合。「健康台灣深耕計畫」由政府帶頭，挹注種子資金，促進健康投資，舒緩財務壓力，有效建立區域聯防、垂直整合的照護生態鏈，提升醫療品質，這項成功經驗值得向世界醫療衛生體系分享。

陳志鴻進一步解析「健康台灣六大支柱」的推展與成效。支柱一、推動國家癌症防治計畫：提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、建立百億癌症新藥基金，2030年癌症死亡率要降低1/3。支柱二、888三高防治計畫：三高病人80%進入健康照護網、80%接受生活型態諮詢、80%能夠控制三高達到治療目標，以減少重要器官傷害，才能縮短不健康餘命 ，支柱三、強化全民心理健康韌性：擴大心理健康支持方案，導入社會情緒教育（SEL）。

支柱四、結合科技強化醫療韌性：啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，要建立智慧、綠色的醫療韌性生態系。支柱五、優化全民健保永續發展：健康照護型態轉型，邁向以病人為中心的「健康照護」、以全人為中心的「整合照護」、以健康成果導向的「論質計酬」。支柱六、啟動長照3.0十年計畫：超越既有長照質量，強調醫療和長照的整合，提供喘息服務，結合居家、社區、長照、醫療及社福資源。

最後，陳志鴻樂見外交部長林佳龍與衛福部長石崇良率領「醫療公衛台灣隊」主動出擊WHA，並藉「台灣智慧醫療與健康產業展」，擴散「健康台灣」的成功經驗與強韌實力，再度展現「Taiwan can help」！

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