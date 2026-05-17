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    首頁 > 政治

    20年前提台灣首部同婚草案 蕭美琴曬青澀照：希望大家更幸福

    2026/05/17 10:56 記者陳昀／台北報導
    今天是「國際不再恐同日」，副總統蕭美琴分享當年召開同婚公聽會、參與同志遊行的珍貴照片。（圖擷取自蕭美琴臉書）

    今天是「國際不再恐同日」，副總統蕭美琴分享當年召開同婚公聽會、參與同志遊行的珍貴照片。（圖擷取自蕭美琴臉書）

    今天是「國際不再恐同日」，副總統蕭美琴在社群平台發文，回顧自己在立法院提出台灣首部同性婚姻法草案，至今已屆滿 20 週年，她也分享當年參與同志遊行的珍貴照片，感性表示，社會改變了很多，但她的心在是一樣的，希望讓大家更幸福。

    蕭美琴在臉書發文表示，今天是「國際不再恐同日」，也是同婚專法三讀通過7周年。同時，今年也是我提出台灣第一部同性婚姻法草案的20周年。當年因為社會的不理解，這項法案無法排入議程進行審查，卻在台灣社會慢慢激起無數的漣漪。

    蕭美琴表示，20年來，台灣社會展現無比的韌性；面對分歧，沒有陷入無解的零和對立，而是以耐心與善意，進行跨世代、跨群體的社會對話，也因為這樣的過程，台灣成為今天亞洲的平權指標。

    蕭美琴指出，法制只是平權的基礎，真正的落實，存在於職場的友善制度中，也體現在日常生活的包容裡。這提醒我們，法規的保障需要搭配社會文化的深化，平權的工作還要持續下去。

    「當平權不再需要被特別強調，而是成為理所當然的日常，才是真正的平權。」蕭美琴說，感謝一路上，每一個堅持不放棄的你。因為有你們的勇敢，台灣才能如此多元、自由。未來，我們還要帶著這份驕傲繼續往前走。讓每一種愛，在這座島嶼上安心綻放；讓每一個你，都能得到祝福與保障。

    蕭美琴也在 Threads 分享2006年她在國會召開「同志婚姻是否合法化？」公聽會，以及率領服務團隊參與同志遊行，在人群中高舉「蕭美琴服務團隊」的綠色布條的照片。她說，回想過去20年，社會改變了很多，但她的心情是一樣的，就是希望讓大家更幸福，並附上愛心與彩虹的符號，展現對平權的支持。

    今天是「國際不再恐同日」，副總統蕭美琴分享當年召開同婚公聽會、參與同志遊行的珍貴照片。（圖擷取自蕭美琴臉書）

    今天是「國際不再恐同日」，副總統蕭美琴分享當年召開同婚公聽會、參與同志遊行的珍貴照片。（圖擷取自蕭美琴臉書）

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