雙北共治誰「細漢」？ 蘇巧慧：我是以新北為主體最好市長人選

「雙北共治」議題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）強調她就是能以新北為主體、獨立思考，並鼓動市民最好的新北市長人選。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川喊出「雙北共治」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說新北市不是別人的「細漢」，台北市長蔣萬安昨與李四川同台時，反問大家「川伯像我的細漢嗎」？；蘇巧慧今受訪舉她大漢溪堤外便道、台65線增設浮洲匝道等交通政績為例，證明努力讓市民更便利生活，並強調她就是能以新北為主體、獨立思考，並且鼓動市民最好的新北市長人選。

蘇巧慧今早到新莊出席「守護毛寶貝」行程前接受媒體聯訪，對於蔣萬安指蘇巧慧扭曲「雙北共治」為新北變「細漢」，還說雙北共治才是真正為市民，以及李四川說要把雙北變30分鐘生活圈的看法？

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧表示，她在新北已服務10年了，她10年來無時無刻不想著讓新北成為更便利、可和國際競爭的城市，她這幾年的政績，像「大漢溪堤外便道」，就是把從三重到鶯歌的路程縮短為30分鐘；「台65線增設浮洲匝道」對於板橋、樹林、五股要上、下班的民眾，路程也省下30分鐘；「鳳鳴車站」更是1年30萬人次的搭乘，可讓在鶯歌鳳鳴地區往返台北的交通路程，居民們不用再多花30分鐘騎車到其他的車站找車位再搭車。

她說，「這些都是可以證明我們努力讓新北市民有更便利生活的政績。所以我非常希望，其實未來的新北市長是一個能夠以新北為主體，以新北的問題為解決方案，時時刻刻獨立思考、能夠鼓動熱情，讓大家把最好的都拿出來，各行各業、各種專業一起在這個城市努力，讓這個城市可以更升級」，她強調，「我想蘇巧慧就是可以以新北為主體、獨立思考並且鼓動市民最好的新北市長人選」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法