密室逃脫員工釀死案 吳欣岱批蔣萬安依循「不沾鍋SOP」把責任丟給中央

台灣基進前秘書長、台北港湖市議員參選人吳欣岱。（資料照）

針對近期台北市密室逃脫場館發生29歲女員工因扮「吊死鬼」不幸窒息喪命的悲劇，以及台北市長蔣萬安事後稱「密室逃脫缺乏統一管理制度，將與中央齊力推動」的發言，台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱指出，蔣萬安永遠依循「不沾鍋SOP」將責任推諉給中央。吳欣岱呼籲，北市府應扛起地方行政權的責任，立刻動用現有法規對市內高風險娛樂場所啟動跨局處全面稽查。

吳欣岱直言，蔣萬安的「不沾鍋SOP」就是只要市政一出事，不是嘴上掛著冷冰冰的「依法辦理」，就是把責任丟給中央。她盤點從保母虐童案、寶林茶室食安風暴、安鼠之亂，到如今的密室逃脫奪命案，蔣市府的劇本從來沒換過，彷彿千錯萬錯都是中央的錯，台北市政府永遠自視為無辜的受害者與無權力的旁觀者。吳欣岱質問蔣市長，這是一個首都市長該有的擔當嗎？

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吳欣岱沉痛指出，身為心臟外科醫師，她深知窒息與缺氧並非緩慢發生，腦細胞在缺氧短短幾分鐘內就會開始進行不可逆的死亡。在套著繩索的密閉空間裡，從意外發生到生命流逝往往只有幾分鐘的時間。她強調，一旦錯失了黃金救援時間，任何「事後勒令停業」的處分都無法挽回一條寶貴的人命。這正是為什麼事前的嚴格稽查與督導，比事後召開記者會重要一萬倍。

對於這起悲劇，吳欣岱表示最令人痛心的是台北市長蔣萬安的第一反應。蔣市府冷冷地表示已在第一時間勒令停業，隨後立刻補充「密室逃脫缺乏統一管理制度，會與中央齊力推動」，同黨的國民黨議員也隨即護航痛批中央十年不作為。

針對市府以缺乏專管法規為由卸責，吳欣岱反駁，密室逃脫雖是新興產業，或許尚無專屬管理規則，但沒有專法不代表台北市政府就沒有行政權。她同時點出兩大關鍵問題，首先是《建築法》與消防安檢措施，場館的密閉空間設計，難道不涉及建築法規與消防安全檢查？其次，員工被要求將脖子套進繩索進行高危險演出，難道不涉及《職業安全衛生法》規範？

吳強調，台北市政府握有全台灣最龐大的行政資源，以及最多的勞檢與公安稽查人力。如果平日相關局處能夠落實跨部會聯合稽查，針對具備「密閉空間」、「高風險機關」與「員工從事高危險演出」的場域進行嚴格督導，這場悲劇真的無法避免嗎？家屬口中所指的「官僚怠惰」，正是這種「只要法規沒寫到最細，我就假裝沒看到」的消極態度。

吳欣岱最後嚴正呼籲蔣萬安市長，人命關天，一個年輕生命的消逝，絕不能只是政客一句「呼籲中央修法」的政治公關辭令。地方政府該負的責任，市長必須硬起肩膀扛下。身為母親與心臟外科醫師，她一向認為事前稽查遠比事後勒令停業重要。

她要求台北市政府立刻停止政治卸責，動用現有的職安、消防、建管法規，針對市內所有高風險沉浸式娛樂場所（包含密室逃脫、鬼屋、實境解謎等）啟動全面性的跨局處專案聯合稽查，不要再以等待「統一管理制度」為藉口推諉。吳欣岱重申，台北市民的安全等不起這場漫長的推諉，別讓官僚的怠惰，成為勒死下一個年輕人的最後一條繩索。

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