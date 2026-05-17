賴總統執政將滿2週年 許宇甄轟：掏空護國神山貼美國

立法院國民黨團首席副書記長許宇甄。（資料照）

總統賴清德執政即將滿2週年，立法院國民黨團首席副書記長許宇甄今日表示，賴總統執政兩年的施政表現，堪稱是「內政失衡、外交退步、兩岸緊張、民生停滯」的兩年。人民極度期待改善生活與穩定局勢，但實際上面對的卻是政治對立持續升高與整體治理失能的窘境。

許宇甄表示，當前高房價、高物價、低薪資與缺工問題仍未獲得有效解決，少子化、長照及醫護人力流失等結構性危機更是持續惡化。政府目前僅透過各式補助政策進行短期止痛，卻始終沒有真正處理產業升級、所得停滯與世代不公平的根本問題。此外，能源政策更陷入嚴重矛盾，執政當局在重啟核電與非核家園內訌，另一方面，台灣則面臨供電不穩與電價上漲的雙重壓力，導致企業與民眾對未來發展充滿不安。

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許宇甄質疑，當前朝野關係與司法信任度備受國人嚴厲挑戰。賴清德並未展現朝小野大政局下應有的協商誠意，反而慣以政治標籤區分敵我，將不同的反對意見直接貼上「親中」或「中共同路人」、「雜質」等污名化標籤，嚴重壓縮民主討論的空間。同時，司法偵辦標準遭到外界質疑存在辦藍不辦綠的雙重標準，此舉已嚴重削弱人民對法治與制度中立性的基本信賴。

許宇甄認為，在外交與對外經貿層面上，賴政府未能延續「避戰、避險、避衝突」的平衡路線，反而導致台海風險不斷升高。兩岸關係至今持續僵化，兵凶戰危的氛圍愈發加劇。國際社會雖然在口頭上表達支持台灣，但實質的安全承諾與外交突破依舊相當有限，我國的邦交與國際參與空間並未見到任何重大進展。

許宇甄強調，賴政府在對美關係上呈現「一面倒親美、過度退讓」的局勢。從配合編列高額軍購、ART談判大讓步，到被視為攸關國家戰略安全的半導體佈局調整，皆嚴重欠缺對台灣核心利益的堅持。特別是台積電等半導體產業赴美擴大投資，形同將台灣最重要的「護國神山」與高階製造能力外移，賴政府未能替台灣爭取到足夠的技術、安全與供應鏈保障，一味配合美國利益需求，實已削弱台灣的半導體優勢與產業安全。

許宇甄呼籲，賴清德執政最大的問題，在於過度沉迷於政治意識形態與對外的政治表態，進而徹底忽略了內政治理與人民的真實感受。當外交沒有實質突破、兩岸風險持續飆升、民生困境遲遲未解，甚至連台灣最核心的產業優勢都被逐步流失，人民自然會對當前的執政方向產生更深沉的不安與強烈質疑。

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