宜縣冬山鄉長選舉綠營分裂！ 議員謝燦輝發公開信 參選鄉長到底

冬山鄉長選舉，民進黨正式分裂，謝燦輝（右）決定以無黨籍參選到底。（資料照）

宜蘭縣下屆冬山鄉長選舉，綠營正式分裂；民進黨縣議員謝燦輝欲轉戰鄉長，但黨內初選民調落敗後，經過幾個月思考，他決定以無黨籍參選到底，並強調議員絕非選項，近日已對鄉民發出公開信表達參選決心。黨部主委邱嘉進表示，希望謝燦輝以大局為重，黨部不放棄最後努力，會繼續溝通協調。

民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選民調在去年11月揭曉，由冬山鄉代表會副主席陳鏗芳勝出，將代表民進黨參選鄉長。陳鏗芳35.73%、謝燦輝33.47%，謝以2.26%差距落敗。

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謝燦輝聲勢看好卻意外落敗，支持者一再勸進；經數月思考，謝決定以無黨籍參選鄉長到底。過程中，黨部雖多次協調，希望他繼續參選議員，但徒勞無功。

謝燦輝近日發出「鄉政『引水人』、燦輝致鄉親公開信」，表達參選鄉長決心。謝自許為冬山鄉政「引水人」，在航海領域，引水人是引導船舶巨艦安全進出港灣的關鍵角色，憑藉過去2屆鄉長與2屆議員的行政實務淬鍊，他有信心如「引水人」般，能迅速且正確地帶領冬山邁向繁榮興旺，開創更遠大發展願景。

謝在信中公開宣布，「議員」絕非未來選項；下屆鄉長選舉，他將以「無黨籍」身分參選，秉持不分黨籍、全方位服務的精神，做全民鄉長！這條路充滿艱難，但只要有鄉親力挺，他定會義無反顧、勇往直前。

冬山鄉長期由民進黨執政，這屆鄉長選舉，國民黨甚至棄守未提人選，一般認為在冬山鄉，民進黨只要黨內初選過關，大選幾乎勝券在握。但謝燦輝決定參選到底，綠營分裂，讓選情充滿變數。

民進黨部主委邱嘉進指出，黨部不放棄最後努力，會繼續溝通協調，希望謝以大局為重，回心轉意加入縣長參選人林國漳團隊一起打拚，大家都熱愛宜蘭這片土地，黨內應該團結一致，贏得冬山鄉長與宜蘭縣長的選舉。

謝燦輝給冬山鄉親的公開信，表達參選鄉長決心。（謝燦輝提供）

謝燦輝給冬山鄉親的公開信，表達參選鄉長決心。（謝燦輝提供）

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