台灣加入WHO特展日內瓦登場 團長史書華籲：健康不應有政治界線

台灣聯合國協進會於日內瓦科爾納萬車站舉辦的「台灣加入WHO特展」，16日盛大開幕，跨黨派立委與會致詞。（台灣聯合國協進會提供）

第79屆世界衛生大會（WHA）即將於18日在瑞士日內瓦登場，台灣聯合國協進會於日內瓦科爾納萬車站舉辦的「台灣加入WHO特展」，16日盛大開幕，衛福部長石崇良及跨黨派立委與會。前進WHO宣達團團長、台灣聯合國協進會常務理事史書華強調，盼讓世界理解台灣願意且有能力貢獻，早已是國際社會重要一員，健康不應有政治界線，「The World for Taiwan, Taiwan for All」，呼籲國際社會持續支持台灣。

台灣聯合國協進會（TAIUNA）組成宣達團，於當地時間5月16日到18日在日內瓦科爾納萬車站主辦「Two Decades: From the Streets to the Global Stage, TAIWAN」特展，並於16日下午3時舉辦開幕活動，活動也邀集瑞士小旺來協會、歐洲挺台健走協會、台灣醫藥衛生青年聯盟共同協辦。衛福部長石崇良所率之世衛行動團，及跨黨派立委組成的世衛視導團也出席特展開幕。

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史書華致詞表示，台灣參與WHO已努力20多年，本次特展呈現許多前輩與民間團體長期投入的足跡，不只是讓世界看見台灣，更要讓世界理解，台灣願意且有能力貢獻，早已是國際社會重要的一部分。他指出，台灣歷經SARS與COVID-19，即使在最困難的時候，仍選擇透過口罩、醫療物資與防疫經驗幫助世界，因為健康不應有政治界線，疫情也不會因政治而停止。

史書華強調，台灣被排除在WHO之外，不只是台灣的損失，更是全球公共衛生體系的缺口。台灣將持續輸出醫療能力與經驗，幫助需要的國家，並且與各國交流，一起致力於健康平權的世界衛生組織的基本宗旨。他並以今年標語「The World for Taiwan, Taiwan for All」，呼籲國際社會持續支持台灣。

衛福部長石崇良表示，感謝台灣聯合國協進會多年來持續為台灣發聲，今年外交部與衛福部首度在日內瓦舉辦「WHA台灣智慧醫療暨健康產業展」，展現台灣的貢獻與實力，並將舉辦根除C肝、癌症防治、數位健康及醫療韌性4場專業論壇，與世界各國交流。

民進黨立委郭昱晴表示，把台灣的聲音帶到全世界非常重要，希望可以和世界分享台灣經驗，展現台灣的韌性。

國民黨立委廖偉翔指出，台灣第10年沒有受邀出席WHA，如同小孩從幼稚園到國中畢業之久，然而，10年來台灣對世界醫療的幫助從未缺席，今年更有實質突破，以辦理醫療展覽主動出擊，讓世界看到台灣的價值。

民眾黨立委陳昭姿也說，台灣不只享受先進國家的醫療成果，更有能力貢獻，台灣不應被排除在外，盼趕快走進WHA。

台灣聯合國協進會於日內瓦科爾納萬車站舉辦的「台灣加入WHO特展」，16日盛大開幕。（台灣聯合國協進會提供）

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