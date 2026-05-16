新北不是台北的衛星城市！ 蘇巧慧：我會讓「衛星變繁星」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今晚再赴中和，攜手新北市議員參選人張志豪（右）基層座談。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧繼今天連趕板橋、深坑後，晚間再赴中和攜手新北市議員參選人張志豪基層座談，蘇巧慧以雙和醫院、大漢溪堤外便道為例說，自己會是最創新，能「用新方法解決老問題」的新時代市長候選人，新北不會是台北的衛星城市，將藉城市行銷，讓新北「衛星變繁星」，盼更多市民支持她，讓她帶領新北更快前進。

「贏回新北！中和慧更豪！」市政說明會今晚在山北活動中心舉行，現場座無虛席，張志豪也邀基隆市議員張之豪、新北市議員張錦豪共同造勢，「三豪合體」，新北市議員戴瑋姍、卓冠廷以及台北市議員參選人馬郁雯也到場力挺。

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蘇巧慧指出，中和居民最瞭解「創新、會做事」的力量，過去台北縣政府為了興建雙和醫院，以「愚公移山」的精神移除數10萬噸土方，為雙和醫院打造建設地基，更將這批土方轉化為鶯歌區大漢溪旁32公頃的河川新生地，這正是「用新方法解決老問題」的絕佳案例。

她說，她擔任立委期間，同樣以創新思維，與行政團隊提出「移除右岸淤積、加固左岸堤防」的創新工法，成功打通「大漢溪左岸堤外便道」，她承諾未來將帶著這份態度，為全新北市民打造更安全、便利的生活環境。

蘇巧慧說，面對新時代，新北必須要有新觀念、有創意、執行力高的首長，才能帶領新北進一步升級。新北不會是台北市的衛星城市，她未來會和新北市議員們推動城市行銷，盼新北「衛星變繁星」，讓新北每區的特色被更多人看見。她說，以中和為例，她會持續加速推動捷運中和光復線、萬大中和樹林線，並緊盯社宅建設進度，推動中和交通與住宅升級。

張志豪，他是木工之子出身，與基層民眾一樣深刻體會生活的辛苦，過去3年他擔任民進黨發言人，在總統賴清德身邊歷練，也在地方服務，非常感謝眾多黨內好友替他站台，展現中和大團結的必勝決心，他會和蘇巧慧力拚「中和第三席」，替地方全面推動建設、照顧市民。

「贏回新北！中和慧更豪！」市政說明會在中和山北活動中心舉行。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市議員參選人張志豪（台上左1）邀請新北市議員張錦豪 （台上右1）、基隆市議員張之豪（台上右2）「三豪合體」，蘇巧慧（台上左2）也一起玩蘿蔔蹲。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右5）說，她是能用新方法解決老問題的新時代市長候選人，她將藉城市行銷，讓新北「衛星變繁星」。（蘇巧慧辦公室提供）

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