李四川喊「雙北共治」被酸 蔣萬安：川伯像我的細漢仔嗎？

新北市長侯友宜（右2）、民眾黨主席黃國昌（左1）、台北市長蔣萬安同台力挺李四川（中）。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天（16日）上「董事長開講」節目，他喊雙北共治，被酸是蔣萬安的「細漢仔」，蔣萬安則大讚李四川對台北市的貢獻，反問大家，「川伯像我的細漢嗎？」而蔣萬安挨批在台北市沒有建設，李四川也相挺說，蔣萬安把輝達留在台北，「不算建設嗎？」

李四川說，他是離島的庄腳子弟，讀台北工專時父親就過世，必須要寒暑假半工半讀，他一向認為責任來時就要擔起，困難來時要面對，路難走還是要一步一步向前，他從基層工地出身，不是做辦公室吹冷氣出身，市長是要解決問題，要能改變觀念，讓市政和市民能往前走，「30年前蓋天橋和地下道，30年後拆天橋和地下道，人生歸零」，改變的是觀念，以前以車為本，現在以人為本。

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當市長會讓新北市更安全，更進步，就像公館圓環改善工程，新北市民使用公館圓環的機率最高，拆掉圓環才能改善車禍事故率，工期兩年改為兩個月，民眾還是難以接受，不眠不休再將60天工期縮短成19天，真號正解決交通事，降低交通事故，下降51％。

他當過新北市和台北市的副市長，更知道如何結合淡水河「兩岸」的優勢，不只要讓雙北成為30分鐘的便利交通共同生活圈，還要結合雙北的AI科技與人力資源優勢，打造台灣的產業競爭優勢。

李四川說，他願意將自己的工程專業奉獻給新北市，把新北市打造成更好的城市，他會延續侯友宜的安居樂業，讓年輕人有希望的新北市，

蔣萬安說，35年味全龍和統一獅在台北市立體育場賽事下大雨，當時才12歲的他守在電視機前觀賽，35年前球迷要大巨蛋的吶喊聲，他當市長宣示要1年內讓大巨蛋啟用，在李四川協助下完成承諾。

蔣萬安說，感謝李四川全力協助他在啟用大巨蛋、輝達落腳台北市，輝達能留在台北市，李四川的貢獻和付出功不可沒，李四川說雙北共治，卻被別人說，「川伯是我的細漢仔」，他要問大家，「川伯像我的細漢仔嗎？」台下聽眾轟然大笑，蔣萬安承諾，台北和新北攜手共治，一起打拚，為所有市民朋友打造更好的環境。

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