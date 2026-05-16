雙城論壇「滲透破口說」北市府要求道歉 沈伯洋神回這句

民進黨台北市長提名人沈伯洋在秘書長徐國勇及多位議員候選人陪同下，前往保安宮參拜。（記者劉信德攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾稱雙城論壇恐成滲透破口，北市府回嗆沈說了40天但沒實證，應公開道歉。沈伯洋今（16日）反擊，那是定義問題，資料如果被拿走也叫滲透，比如市府交通數據給對方，也算一種滲透。北市府副發言人葉向媛批，沈伯洋不用舉證就抹黑，這不就是認知作戰？

沈伯洋今天至大龍峒保安宮參香祈福並受訪，他表示，自己討論中國對台灣的滲透應該不是40天，400天可能比較正確，這也是定義的問題，滲透不是說一個人被挖角，然後變成對面的人，那是間諜；他認為，滲透可能包含你的資料被拿走，比如市政府把交通數據交給對方，這也是一種滲透。

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他說，玩這種名詞、字眼上的遊戲，沒有任何意義，重要是，我們要跟世界各國交流沒有任何人會反對，但要有效益，沒有效益的交流就不值得舉辦。

對此，葉向媛表示，請沈伯洋具體說明，雙城論壇中什麼樣的交通數據，造成台北被滲透、成為破口？並反問，一個身為法律人的立法委員，原來可以不用舉證就先抹黑嗎？這不就是認知作戰嗎？

沈伯洋今至大龍峒保安宮參香。（記者甘孟霖攝）

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