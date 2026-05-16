引蘇貞昌名言 蘇巧慧盼讓深坑再漂亮20年

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（站者左2）到深坑，和民進黨新北市議員陳乃瑜 （站者左3）與鄉親座談。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今午到深坑，和民進黨新北市議員陳乃瑜與鄉親進行座談，蘇巧慧引前行政院長蘇貞昌「人生劇本不能偷看，但要全力以赴」名言，串連她與陳乃瑜、沈伯洋的生命漣漪，她並以今天在深坑買好晚餐為例，談她對深坑的情感。

蘇巧慧說，20年前透過「一鄉鎮一特色」，為深坑老街奠定下紮實的觀光發展基礎，她也提出「鑽石山城」計畫，為深坑老街注入嶄新的觀光能量，她會持續緊盯深坑輕軌計劃，期盼改善生活圈機能，「讓深坑再漂亮20年。」

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《瑜你一起贏回新北》座談會今午在深坑萬福福德宮舉行，許大俠高唱「挺台灣」應援曲，助陣「慧做事、拚未來」氣氛，蘇巧慧到場時，現場逾500人齊喊「蘇巧慧凍蒜」。

蘇巧慧引蘇貞昌名言提到，「人生的路很有趣，人生劇本早就寫好，不能偷看，但要全力以赴」，她說，陳乃瑜跟她過往是記者跟立委間的攻防，現成戰友，另提到，她過去跟沈伯洋一起在美國賓州大學唸書，誰知道學姐、學弟今年變成一起為雙北市努力，她說，這回城市治理的競選上，兩人都有同樣心情，過去主張要把台灣顧好，最好的方法就是把腳下每塊土地都顧好。

「我今天晚餐已在深坑買好了」，蘇巧慧說，這是她對深坑的了解跟感情，不僅是食物，新北每個地方都是她成長的痕跡，時任台北縣長蘇貞昌的「一鄉鎮一特色」，確實讓新北都有各自特色，1990到2000年間，台灣很多老街面臨被拆除處境，但蘇貞昌說深坑老街就是深坑的特色，豆腐若能用政府力量推廣，深坑老街可變台灣觀光重大品牌，這個轉念，留下老街，舉辦深坑豆腐節而大出名，她感性說道「我們再讓他美一次」。

陳乃瑜說，首場選在深坑的原因是2022年參選首次掃街就在深坑老街，她是「媽媽」從政素人，她的從政初心就是從基層出發，這4年被抹黑、攻擊、造謠，去年也被提罷免，還被恐嚇小孩的安全，她講到哽咽，在座鄉親為她加油，她續說「台灣人就是要勇敢」，她將攻擊化作前進動力，一步一腳印跟著蘇巧慧的腳步，照顧地方家庭，她看著鄉親說「大家就是我的靠山」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（站者中）引前行政院長蘇貞昌名言，串連她與新北市議員陳乃瑜（站者右）、台北市長參選人沈伯洋的生命漣漪。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員陳乃瑜說到去年被提罷免，還被恐嚇小孩的安全時，語帶哽咽。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排中間白外套黑褲）與現場逾500人合影。（記者黃政嘉攝）

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