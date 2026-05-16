童子瑋：讓新住民成為一起建設基隆、改變基隆的重要夥伴

民進黨基隆市長參選人童子瑋參加新住民母親節活動。（童子瑋辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天參加民進黨新住民事務部舉辦的新住民母親節活動，向新住民母親表達祝福，來自印尼、泰國、菲律賓與越南的新住民，穿上傳統服飾展現家鄉特色，氣氛相當活潑熱鬧。他說，基隆是座海港城市，最能容納多元文化、不同背景的故事，也期盼新住民不只是住在基隆，更成為一起建設基隆、一起改變基隆的重要夥伴。

童子瑋說，在前基隆市長林右昌任內，曾透過新住民票選，將原本的新住民中心更名為「國際家庭中心」，就是希望每一個新住民家庭都能被視為「國際家庭」，這也與基隆作為海港城市、面向國際的城市性格相互呼應。基隆一直以來都是包容多元文化的城市，也最能理解不同背景家庭在這裡努力生活的故事。

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童子瑋說，目前基隆新住民人口已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，更應該進一步走向「培力」。他主張，未來市府將結合社區、民間團體與在地資源，支持新住民投入社區營造、親子陪伴、文化交流與在地導覽等工作，讓新住民不只是被照顧的對象，更是城市發展的重要夥伴。

童子瑋最後說，他希望打造一座看見多元、尊重差異、支持參與的城市。一座有溫度的城市，不只是照顧每一位市民，更要讓每一位願意扎根的人，都能在這裡發光發熱。同時讓新住民不只是住在基隆，更成為一起建設基隆、一起改變基隆的重要夥伴。

新住民製作家鄉特色餐點。（童子瑋辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋參加新住民母親節活動。（童子瑋辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋參加新住民母親節活動。（童子瑋辦公室提供）

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