漏網鏡頭》沈伯洋保安宮參拜「防彈公事包」上陣、民眾突提問第10題

沈伯洋展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

民進黨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長後，今天首場公開行程前往大龍峒保安宮參拜，沈伯洋一現身大龍峒保安宮，立刻展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。

民進黨秘書長徐國勇及多位議員候選人也陪同沈伯洋出席參拜，沈伯洋笑著說「因為我翅膀還沒硬！」坦言自己對地方的熟悉度、議題與政治敏感度都遠不及前輩，接下來非常仰賴「總督導」徐國勇，拜託徐帶著他好好在地方走過一輪。

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隨後的媒體訪問環節，十數台攝影機、照相機大陣仗排成半圓形，連一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。提問也從川習會、軍售案，到在地的市政議題，現場一口氣蒐集了9題提問，雖然幕僚事前擔心耽誤行程、一度對媒體溝通可能無法全數回答，但沈伯洋最後仍讓媒體「問好問滿」且全數回答完畢。

本以為9題問完就要收工，但是現場熱情民眾可不是只來看熱鬧的。一位民眾抓準提問結束的空檔，突然「放大分貝」高聲加碼提問社子島開發議題。面對這場毫無排練的突發狀況，沈伯洋完全沒被難倒，再次抓起麥克風有問必答，直接把題數湊滿整數10題。

現場另一個媒體關注焦點，則是沈伯洋身邊的隨扈。雖然沈伯洋原本就有因人身安全申請配置隨扈，但今日隨扈首度提著「防彈公事包」出現在人潮眾多場合，也為這場剛開始的台北市長選戰，增添不少緊張氣氛。

隨扈首度提著「防彈公事包」出現在人潮眾多場合，並全神貫注警戒四周狀況。（記者劉信德攝）

媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

沈伯洋展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

一位民眾抓準提問結束的空檔，突然「放大分貝」高聲加碼提問社子島開發議題。（記者劉信德攝）

媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

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