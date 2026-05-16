為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    漏網鏡頭》沈伯洋保安宮參拜「防彈公事包」上陣、民眾突提問第10題

    2026/05/16 17:50 記者劉信德／台北報導
    沈伯洋展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

    沈伯洋展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

    民進黨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長後，今天首場公開行程前往大龍峒保安宮參拜，沈伯洋一現身大龍峒保安宮，立刻展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。

    民進黨秘書長徐國勇及多位議員候選人也陪同沈伯洋出席參拜，沈伯洋笑著說「因為我翅膀還沒硬！」坦言自己對地方的熟悉度、議題與政治敏感度都遠不及前輩，接下來非常仰賴「總督導」徐國勇，拜託徐帶著他好好在地方走過一輪。

    隨後的媒體訪問環節，十數台攝影機、照相機大陣仗排成半圓形，連一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。提問也從川習會、軍售案，到在地的市政議題，現場一口氣蒐集了9題提問，雖然幕僚事前擔心耽誤行程、一度對媒體溝通可能無法全數回答，但沈伯洋最後仍讓媒體「問好問滿」且全數回答完畢。

    本以為9題問完就要收工，但是現場熱情民眾可不是只來看熱鬧的。一位民眾抓準提問結束的空檔，突然「放大分貝」高聲加碼提問社子島開發議題。面對這場毫無排練的突發狀況，沈伯洋完全沒被難倒，再次抓起麥克風有問必答，直接把題數湊滿整數10題。

    現場另一個媒體關注焦點，則是沈伯洋身邊的隨扈。雖然沈伯洋原本就有因人身安全申請配置隨扈，但今日隨扈首度提著「防彈公事包」出現在人潮眾多場合，也為這場剛開始的台北市長選戰，增添不少緊張氣氛。

    隨扈首度提著「防彈公事包」出現在人潮眾多場合，並全神貫注警戒四周狀況。（記者劉信德攝）

    隨扈首度提著「防彈公事包」出現在人潮眾多場合，並全神貫注警戒四周狀況。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    沈伯洋展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

    沈伯洋展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

    一位民眾抓準提問結束的空檔，突然「放大分貝」高聲加碼提問社子島開發議題。（記者劉信德攝）

    一位民眾抓準提問結束的空檔，突然「放大分貝」高聲加碼提問社子島開發議題。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    媒體大陣仗排成半圓形，一旁參拜的民眾也紛紛圍觀，將沈伯洋團團圍住。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播