徐巧芯嗆「掉書袋」抹紅里長 沈伯洋反擊：知識份子有責任告知

民進黨台北市長參選人沈伯洋現身大龍峒保安宮，展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前要求握手合照。（記者劉信德攝）

民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長後，國民黨籍立委徐巧芯指出，沈伯洋過往指里長是中共滲透的高風險族群，批評沈伯洋「讀書讀到腦袋壞掉」、「掉書袋」。沈伯洋今（16）日回應，中國一直想滲透，這不代表台灣已經被滲透，研究這個是要保護被滲透的被害人、而非懲罰，所以他提出的政策都沒有處罰，知識分子應該要把論述完整傳達給民眾，寧願「掉書袋」也不要「掉漆」。

徐巧芯於臉書批評，沈伯洋對於單純帶里民赴陸旅遊、卻被針對性調查的里長，先前多次抹紅，如今繼續強調里長是中國「重點滲透」的對象，應該受到「保護」和「風險提醒」，就是堅持過去針對基層里長的「監控管理」要繼續下去。一個要選台北市長的人，不為里長發聲就算了，還繼續合理化過去的整肅，實在令人不齒。這已經不是「書讀一半還是整本」的問題，而是做人最基本的道理都沒有，沈伯洋這種「掉書袋」式的獨裁思維，就是「讀書讀到腦袋壞掉」的經典案例。

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沈伯洋今至大龍峒保安宮參拜受訪說，不管里長或是廟宇，過往中國都有「三中一青」到「一代一線」等策略，一直想要滲透台灣各種地方，但不代表台灣各種地方已經被滲透，中國統戰部之前有宗教事務局，但後來廢止，因為對岸想要滲透我國宮廟，卻一直失敗打不進去，因為已經成為一個生態系落地生根，我們在宮廟裡的自由與民主價值是對方學習不來的。

他也回應徐巧芯，研究這些東西不能只看一半，我們有很多是被中國針對的被害人，我們的法治不是在懲罰這些被害人，而是要保護，要保護在地文化、里長，要保護可能被威脅的中國配偶，這才是政策，所以他提出的政策都跟懲罰沒有關係，只跟透明化有關係。

他也喊話徐巧芯，作為一個知識份子的責任，就是要把完整的論述告訴給民眾，寧願「掉書袋」也不要「掉漆」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今至大龍峒保安宮參拜受訪喊話徐巧芯，作為一個知識份子的責任，就是要把完整的論述告訴給民眾，寧願「掉書袋」也不要「掉漆」。（記者劉信德攝）

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