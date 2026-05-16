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    首頁 > 政治

    民進黨公職改選5/24投票 桃園市黨部主委之戰張火爐對決湯蕙禎

    2026/05/16 17:26 記者周敏鴻／桃園報導
    民進黨桃園市黨部主委改選，前主委張火爐（左）對決前立委湯蕙禎（右）。（資料照；本報合成）

    民進黨桃園市黨部主委改選，前主委張火爐（左）對決前立委湯蕙禎（右）。（資料照；本報合成）

    民進黨全國黨代表、市黨部主委、市黨員代表5月24日投票，桃園市黨部公告，桃園已規劃第1到第6投開票所，黨員應依照通知單上的地點前往指定投開票所；其中桃園市黨部主委部分，由前主委張火爐對決前立委湯蕙禎，誰能出線、可否帶領綠營贏回桃園執政權，各界都關注。

    民進黨已提名黃世杰年底參選桃園市長，市黨部主委改選對於綠營能否贏回桃園執政權，顯得格外重要；因現任主委黃傅淑香無意連任，主委選舉由張火爐、湯蕙禎競爭，前主委張火爐曾任2屆縣議員、1屆市議員、跆拳道協會副理事長等，湯蕙禎是前桃園市長鄭文燦的民政局長、曾任不分區立委，2人的經驗與實力都備受肯定。

    地方人士指出，年底選舉中，黃世杰將扮演挑戰者，對象是現任桃園市長張善政，對民進黨而言，勢必是一場惡戰；桃園市黨部主委一直以來，都是選舉的重要操盤手、須負擔起協調派系與整合資源等責任，不論張火爐、湯蕙禎誰能勝出，未來若能做好整合派系與資源、精準掌握選舉議題操作等工作，就有機會贏回桃園執政權。

    民進黨桃園市黨部提醒，全國黨代表、市黨部主委、市黨員代表選舉公報都已寄出，黨員應依照通知單上的地點，於5月24日上午8點到下午4點，攜帶國民身分證、印章前往指定投開票所投票。

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