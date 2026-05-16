強調川普對台獨態度沒有改變 沈伯洋：台灣現狀就是主權獨立國家

沈伯洋到大龍峒保安宮參香，受到熱烈歡迎。（記者劉信德攝）

川習會落幕，美國總統川普受訪時指稱不願看到「台獨」，引發藍營批評，要民進黨放棄操縱「抗中保台」意識形態。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（16）日受訪說，川普的態度並沒有跳脫「不希望片面改變現狀」，而台灣現狀就是「主權獨立的國家」，這也是他認為的台獨。

沈伯洋今到大龍峒保安宮參香時受訪，媒體問，川普的言論是否對「抗中保台」路線是大挫敗？沈伯洋說，美國從以前到現在都是不希望兩岸有人「片面改變現狀」，川普這次的說法也沒有跳脫出這句話，而這也是台灣多數人的想法。

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沈伯洋說，他認為的「台獨」定義，是台灣是主權獨立的國家，這是現狀，所以有任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」這個現狀，那才叫做「改變現狀」，比如想要敞開大門讓別人入侵，那叫改變現狀，所以我們現在跟美國對接的想法沒有改變。從頭到尾要改變現狀的只有中國，美國的狀態也非常一致，印太戰略就是要嚇阻中國改變現狀。

他也提到，川普的用語很多都用「want（想）」這個字，這有點像是動漫當中主角會說「本來不想用這招的」，講這句話跟最終會不用使用這一招，並沒有關係，這些外交字眼都是非常重要的，所以目前台美的關係，並沒有任何改變。

沈伯洋也說，軍購案從去年11月提出到現在，拖延許久，才給了習近平籌碼，能在這次川習會討論，如果軍購案早早通過，習近平只能再針對更往後的8年去談軍售，所以我們討論的根本不應該是到底美中對這件事情的態度，美國跟中國對於軍購案的態度一直以來都是非常一致，只有一個人不一致，那就是我們的立法院，一直給國際傳遞了混亂的訊息，導致在世界各國其他勢力，就可以把這件事情放大，並藉由政治的籌碼，希望能夠有更多親近中國的主張。所以呢，我們今天在求人之前，不如要先求己，最好的方式就是，立法院好好的來討論接下來可能再提出的條例，好好的來審國防的預算，現在甚至國防委員已經提出預算，把國防預算刪到負數，像這樣的事情到底給國際什麼樣的訊息？你給了別人什麼樣的籌碼？這才是我們自己應該關注的事情。

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