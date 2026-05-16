「只有台灣情、沒有藍綠白！」韓國瑜訪英喊話台商團結

立法院長韓國瑜15日上午偕跨黨派委員參訪台灣企業「漢典國際食品」，由駐英國代表姚金祥陪同，僑務委員會徐佳青委員長也一同參訪。（立法院提供）

立法院長韓國瑜於當地時間15日率跨黨派代表團展開訪英行程，上午在駐英代表姚金祥及僑委會委員長徐佳青陪同下，參訪台灣冷凍食品品牌「漢典國際食品」並實地試吃；中午訪團與英國首相對台貿易特使福克納勳爵餐敘，福克納強調台灣是英國重要夥伴；而韓國瑜出席歐洲台灣商會聯合總會晚宴時，更熱切喊話台商必須團結，「心中只有台灣情，眼中沒有藍綠白之分」。

韓國瑜於當地時間15日上午率跨黨派代表團參訪「漢典國際食品」，該廠是唯一在英國設廠的台灣冷凍調理食品品牌，成立於2017年，致力於將牛肉麵、鹹酥雞等台灣美食打入歐洲市場，也是2024年巴黎奧運負責供應台灣選手家鄉味的重要後勤補給。

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中午，訪團一行與英國首相對台貿易特使、上議院副議長福克納勳爵餐敘交流。姚金祥引言後，福克納勳爵表示，他自2016年起擔任英國首相對台貿易特使，十分重視台英雙邊經貿關係。福克納勳爵指出，前一日英國國會APPG歡迎酒會氣氛熱烈，在國王查爾斯三世於國會發表演說的隔日，仍有眾多貴賓出席表達對台灣的支持，實屬難得；本週歐洲台灣商會聯合總會年會亦選擇在倫敦舉行，對促進台英經貿交流具有重要意義。

福克納勳爵說，他今年3月訪問台灣，深刻感受到雙方在離岸風電、太空產業、製造、數位科技、金融服務及綠能等領域均具高度互補性，未來應持續發掘新商機、深化合作。他強調，台灣是英國重要夥伴，並再次誠摯歡迎韓國瑜率團來到倫敦。

韓國瑜致詞指出，台灣雖然外交處境艱難，但始終以堅定韌性面對各項挑戰，無論疫情、區域安全或國際壓力，台灣都屹立不搖。他感謝英國國會及福克納勳爵長期支持台灣，期盼雙方未來持續以真誠互動，從相互對話深化為「心與心」的連結，共同推動更加緊密的台英關係。

晚間韓國瑜一行出席「歐洲台灣商會聯合總會」外交部晚宴。韓國瑜致詞時表示，此次訪歐期間，感謝各界熱情協助與支持，讓訪團備感溫暖，近年海外僑界展現出前所未見的團結與凝聚力，更成為串聯台灣與法國、英國國會交流的重要橋樑，他強調，台商一定要團結，心中只有台灣情，眼中沒有藍綠白之分。

「漢典國際食品」是唯一在英國設廠的台灣冷凍調理食品品牌，韓國瑜現場試吃產品。（立法院提供）

立法院長韓國瑜與訪團一行，和英國首相對台貿易特使、上議院副議長福克納勳爵交流。（立法院提供）

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