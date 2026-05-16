川普與賴清德有望通話？陳冠廷：台灣軍購不容第三國置喙

美國總統川普（右）結束「川習會」後受訪透露，他很快會做出140億美元對台軍售的決定，並將與「目前治理台灣的人」談話。（路透）

美國總統川普結束「川習會」後受訪透露，他很快會做出140億美元對台軍售的決定，並將與「目前治理台灣的人」談話；外界揣測與總統賴清德通話的可能性。民進黨立委陳冠廷今（16日）強調，台灣的軍購決策不容許第三國置喙、更不能讓中國決定，台灣應在爭取對外軍購的同時，全力強化自主國防能力。

陳冠廷指出，川普在中國境內接受媒體提問時，針對台灣議題並未做出任何評論，所有提問均未獲得直接回應，直到返回美國後才有相關表態。整體而言，川普的看法與過去歷任美國總統對區域情勢的立場並無極大變化，仍以相對模糊的方式處理台海議題。

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陳冠廷進一步分析，川普使用的措辭如「我們不願意看到」某些情況，並未明確表達支持或反對任何特定立場，本質上仍屬戰略模糊的範疇，目前看來符合過去台美之間的默契與慣例。陳冠廷認為，若檢視美國長期以來的實際行為，包括軍售的數額與品項都呈現持續性、漸進性的提升趨勢，過度解讀單一談話內容，對台海局勢或中美台三方關係的研判並無實質助益。

川普被追問對台軍售案時僅透露「很快會決定」，且被問及1982年雷根總統對台六項保證時稱「那是非常久以前的事了」。陳冠廷表示，川普在訪談中並未表示因中國的壓力而決定做或不做特定決策，顯示軍售案的走向並未因川習會而出現根本性的改變，在軍購議題上，台灣不容許第三國置喙，更不能讓中國來決定台灣的防衛需求。

至於川普提到將與「目前治理台灣的人」進行談話，陳冠廷說，應將其理解為川普將與台灣的執政團隊進行對話，並就軍售議題展開磋商與溝通，這些都是過去既有體制中的正常做法。

陳冠廷評估，川普在中國境內對台灣議題保持沉默、返美後的發言也維持一貫的模糊立場，且明確表示未對習近平做出任何形式的承諾，這些跡象顯示美方並未在台灣議題上向中國讓步，外界對於美中「共管台灣」的疑慮，現階段並未獲得事實的支撐。

民進黨立委陳冠廷強調，台灣的軍購決策不容許第三國置喙、更不能讓中國決定，台灣應在爭取對外軍購的同時，全力強化自主國防能力。（資料照）

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