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    首頁 > 政治

    趙少康喊話藍參選人別管黨中央 徐巧芯籲團結

    2026/05/16 15:28 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委徐巧芯表示，面對民進黨政府的執政無能，國民黨最應該表現的是團結一致的精神，才不會讓外界有見縫插針的機會。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委徐巧芯表示，面對民進黨政府的執政無能，國民黨最應該表現的是團結一致的精神，才不會讓外界有見縫插針的機會。（記者羅國嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文日前稱「鄭習會」會讓年底選舉加分，昨日還在內部空戰訓練課程說「搞定華盛頓，選舉就好選了。」前中廣董事長趙少康今喊話藍營參選人不要管黨中央了，把年底選舉選好最重要。對此，藍委徐巧芯表示，面對民進黨政府的執政無能，國民黨最應該表現的是團結一致的精神，才不會讓外界有見縫插針的機會。

    鄭麗文日前稱「鄭習會」會讓年底選舉加分，15日還在內部空戰訓練課程說「搞定華盛頓，選舉就好選了。」趙少康則說，國民黨很多的縣市長都已經提名了，他還是希望大家好好去努力，「黨中央怎麼樣真的不要管他了啦、黨團也不要管黨中央了！」黨團該做什麼就做什麼，地方參選人該做什麼就做什麼，把年底的選舉選好才最重要的。

    徐巧芯指出，面對民進黨政府的執政無能，國民黨最應該表現的是團結一致的精神，才不會讓外界有見縫插針的機會，且對2026年的大選才有實質助益，「我有信心國民黨團會秉持這樣的立場，希望其他單位也是如此。」

    而參選高雄市長的國民黨參選人柯志恩國會辦公室說，委員週末高雄行程很多，不太了解這件事的來龍去脈，所以不回應。

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