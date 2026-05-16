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    首頁 > 政治

    籲廢離島建設條例 無黨澎湖縣長參選人許智富推動澎湖永續發展條例

    2026/05/16 15:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出一島一法新政策。（許智富提供）

    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出一島一法新政策。（許智富提供）

    《離島建設條例》施行超過20年，近期爆發修法出現中國電網併聯、開放中國人士置產等爭議內容，更讓無黨澎湖縣長參選人許智富認為，現行制度不但缺乏地方針對性，甚至可能衍生國安風險，因此主張中央應勇敢改革，廢止現行《離島建設條例》，改採「一島一法、因地制宜」，分別制定澎湖、金門、馬祖專屬的永續發展條例。

    許智富認為，現行條例最大的問題，就是政策過於泛用、部分內容早已過時，且執行效率低落。許多條文長期聚焦金馬戰地與土地問題，卻無法真正解決澎湖最迫切的交通、水資源、生態保護與觀光承載問題；觀光賭場條文更與澎湖多數民意及永續發展方向背道而馳。

    離島建設條例過去或許曾對離島建設有所幫助，但今日澎湖、金門、馬祖，在產業、文化、地理條件與發展需求上早已完全不同，繼續用同一套法規治理，已不合時宜。另外，離島建設基金長期財源不足，重大建設推動緩慢，也讓澎湖在醫療後送、交通中斷及水電穩定等問題上，始終無法獲得真正改善。

    因此，許智富主張制定專屬《澎湖永續發展條例》，將澎湖定位為「國際生態旅遊與低碳海洋島嶼」，全面推動永續觀光、綠能建設、海水淡化升級與海洋文化保存，同時強化交通補貼、醫療長照、青年留島與居住正義等民生政策，並設立澎湖專屬永續發展基金，讓資源真正用在澎湖需要的地方。唯有真正因地制宜，才能讓澎湖走出自己的道路，打造更宜居、更有韌性、更具國際特色的海洋新未來。

    許智富認為離島建設條例，可以改為澎湖永續發展條例。（澎管處提供）

    許智富認為離島建設條例，可以改為澎湖永續發展條例。（澎管處提供）

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