趙少康、鄭麗文內鬥白熱化！沈榮欽曝藍營內鬥傳統有一大看點

資深媒體人趙少康（左）國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

資深媒體人趙少康與國民黨主席鄭麗文，近日隔空交火越罵越兇。加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，兩人大戰的重點，就是有多少「國民黨頭人」按讚回應，要知道，國民黨的傳統是「黨內鬥爭時不會公開站隊」。此外，他也表示，種種跡象都顯示，國民黨的內鬥還會持續一段時間。

鄭麗文昨出席國民黨內部空戰培訓課程，批評趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言，讓趙少康大為光火，直接在臉書發文開轟，而鄭麗文臉書則回擊，指此為不實傳聞，為部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛。

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沈榮欽今日在臉書發文表示，趙少康與鄭麗文臉書大戰的重點不是兩人說了什麼，而是有多少國民黨頭人按讚回應。目前除了一位助理涉入共諜案的台北市議員表態支持鄭麗文、連勝文支持趙少康外，幾乎所有的國民黨頭人都保持沈默，這對趙少康企圖串連縣市長與大佬孤立鄭麗文，讓其「令不出黨中央」來說，還有一段不小的距離。先前趙少康也透露，自黨主席選舉以來，鄭麗文就沒和他溝通過。沈榮欽認為，種種跡象都顯示，國民黨的內鬥還會持續一段時間。

沈榮欽指出，從郝龍斌和鄭麗文競選黨主席以來，中國網軍對於趙少康的攻擊就沒停過，而趙少康選舉期間指名「境外勢力」協助鄭麗文，更是讓中共放棄郝趙等人，網軍直接灌給鄭麗文至今。

沈榮欽表示，中共網軍的最新攻擊，是要黨主席鄭麗文下令，以及希望黨員連署，開除趙少康黨籍。他分析，一般而言，國民黨主席不會這樣做，但是戰狼成性的鄭麗文就不一定了，「要是趙少康真的因為批評黨中央被送入考紀會，將會是兩人的決戰時刻。」

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