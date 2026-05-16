拒因壓迫放棄自由生活！陳培瑜：台灣對中國保持警覺絕非挑釁

美國總統川普與中國國家領導人習近平「川習會」15日結束。（美聯社）

美國總統川普與中國國家領導人習近平「川習會」15日結束。有媒體詢問關於美對台軍售，川普說他很快會做出決定，將與「目前治理台灣的人」談話。民進黨立委陳培瑜今發文示警，香港過去也有人相信「退一步海闊天空」，結果連最基本的言論自由與新聞自由都消逝殆盡，強調台灣社會對中國保持警覺絕非挑釁，而是看過太多血淋淋的例子。

民進黨立委陳培瑜今發文指出，台灣是民主自由社會，擁有自己的政府、選舉與生活方式。她指出，多數台灣人訴求十分單純，即是和平、穩定、安心工作養育下一代並正常過日子，因此維持現狀一直是台灣清晰的立場。

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陳培瑜直言，近年不斷以軍機、軍艦升高台海壓力的罪魁禍首就是中國。國際社會如美、日、歐等國，正因看見中國明顯的軍事擴張，才紛紛加強安全合作。至於有人將川普說「It all depends on China」曲解為「軍售要先看中國」，她駁斥並強調，其核心關鍵在於若中國願意降低軍事威脅、停止壓迫周邊國家，區域緊張自然會下降。

陳培瑜強調，大家都期盼和平，但和平絕不能單靠一方退讓，台灣身為民主國家，不可能因遭受壓力就放棄自身的自由與安全。她表示，台美軍售是雙方長期的安全合作，更是美國《台灣關係法》明文規範的承諾，從川普第一任期延續至今，彰顯國際社會對台海和平穩定的高度重視。

陳培瑜直指，最近有些國民黨政治人物，包括國民黨主席鄭麗文一直想把「台灣不要惹中國生氣」包裝成和平論述，但越來越多台灣人越來越看清真相，若所謂的和平是建立在台灣不能表達立場、不能自我防衛、遇到壓力就先低頭的基礎上，最終失去的將是原本習以為常的自由與生活方式。

陳培瑜最後說，相信大多數台灣人都一樣，我們不喜歡衝突，但也不希望自己的未來由別人決定。守住民主、守住自由、守住現在這個可以安心生活的台灣，這才是多數人民真正期待的事情。

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