川普談台海 陳清龍：台灣安全不能寄託大國善意

民眾黨團總召陳清龍表示，民進黨過去宣稱台美關係堅若磐石，川普卻違反「六項保證」與中國討論對台軍售，賴政府國安單位事前是否掌握、如何因應，應清楚向國人報告。（記者羅國嘉攝）

川習會落幕後，美國總統川普接受專訪談及對台軍售，並直言「不希望有人搞獨立，美國還要飛越9500英里去打仗」。對此，民眾黨團總召陳清龍表示，川普發言證明台灣安全不能寄託在大國善意上，美國有其自身利益盤算，台灣應提升自身實力與價值，民進黨過去宣稱台美關係堅若磐石，川普卻違反「六項保證」與中國討論對台軍售，賴政府國安單位事前是否掌握、如何因應，應清楚向國人報告。

陳清龍指出，川普總統的發言再次證明，台灣的安全不能完全寄託在任何一個大國的善意上，美國有其自身利益的盤算，台灣應持續提升自身的實力與價值，爭取國際發展空間。

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陳清龍表示，過去民進黨政府一再宣稱台美關係堅若磐石，但從川普的發言來看似乎並非如此，甚至川普還違反美國對台的「六項保證」，直接與中國討論對台軍售，賴政府國安單位事前有無掌握？如何因應？應清楚向全國人民報告。

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