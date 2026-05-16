無人機不只是未來戰爭主流！ 學者：彌補台灣少子化兵源最佳解

台大國安社16日舉辦《Before 2027：暫時狀態》青年國安論壇：直擊台海變局，由青年世代自主發起的國安戰略備忘錄，由前國防大學政治作戰學院院長余宗基（右起）、民進黨立委陳冠廷、台大政治學系副教授蔡季廷、亞太和平研究基金會副執行長唐開太進行座談。（記者廖振輝攝）

藍白在立法院主導通過「國防特別條例」，高達新台幣3350億元的「無人載具及其反制系統」全被刪除。前國防大學政戰學院院長余宗基今（16日）分析，無人機已成不對稱作戰的主流顯學，在烏俄和以黎等兩場衝突中戰果顯著；其算力及火力，更是彌補台灣少子化兵源不足的最佳解方。

台灣大學國家安全暨戰略研究社今天舉辦「Before 2027：暫時狀態」青年國安論壇，學生紛紛提問關切，包括國防預算、台海局勢模糊空間與無人機發展等議題。

請繼續往下閱讀...

對此，余宗基說明，不論是從烏俄戰爭或更近期的以黎戰爭觀察，無人機已成為未來戰爭的主流工具，戰果有目共睹；且台灣正面臨少子化及兵源減少的趨勢，無人機透過算力及火力，是彌補當前人力捉襟見肘的最佳好解方。余並呼籲青年深思，若萬一戰爭發生，「你是希望用無人機幫你打贏戰爭，還是你要加入一個集權國家去對抗民主國家？」

台大政治學系副教授蔡季廷也以烏克蘭無人機在裏海擊沉俄羅斯戰艦的經驗為例，說明這在不對稱作戰中的成本低、效果強大，而無人機系統的多元化是台灣可思考的方向，不同國家各有所長，台灣可以應對不同的需要，而有不同的採購項目或發展產業。

亞太和平研究基金會副執行長唐開太評估，2027年是一個關鍵，中共即將邁向「二十一大」、習近平下一任期，同時是中共建軍百年，可能對台採取「北平模式」的和平手段進行孤立，因此台灣要建構社會韌性，包含對美軍購及維持穩定夥伴關係。觀察俄烏戰爭，無人機呈現高、中、低不同層次的搭配，台灣必須思考哪些階段需要透過採購獲得，哪些部分可以自己執行，其中有些屬於民間範疇，但若民間資金不夠，就需要政府編列預算挹注產業發展。

立法院外交及國防委員會召集委員陳冠廷則說，很遺憾有多位年輕的國民黨立委，其實對於國防產業及無人載具的發展是有想法，甚至是支持的，但在現行黨紀的約束下，相關預算仍難以通過。若國會持續無法通過無人載具相關預算，將使整個產業缺乏足夠資源，也會讓國際社會質疑台灣在國家安全上退讓。

前國防大學政治作戰學院院長余宗基。（記者廖振輝攝）

台大政治學系副教授蔡季廷。（記者廖振輝攝）

亞太和平研究基金會副執行長唐開太。（記者廖振輝攝）

民進黨立委陳冠廷。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法