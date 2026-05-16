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    首頁 > 政治

    參加議員鄭功進服務成立 何欣純當場向藍營這位大咖發出挖角邀請

    2026/05/16 14:36 記者唐在馨／台中報導
    台中市議員鄭功進成立南區服務處，市長參選人何欣純（中），以及華信航空董事長陳大鈞（右）前往祝賀。（記者唐在馨攝）

    台中市議員鄭功進成立南區服務處，市長參選人何欣純（中），以及華信航空董事長陳大鈞（右）前往祝賀。（記者唐在馨攝）

    民進黨議員鄭功進今天成立南區服務處，市長參選人也是民進黨現任立委何欣純到場祝賀並提出共同政見，現任副市長黃國榮也以鄭功進學長的身份參往祝賀，何欣純當場表示表示雖然黃國榮說接下來要退休了，但她如果當選市長，像黃國榮這樣好的政務官，她也希能延攬繼續幫忙。

    事後，黃國榮表示何欣純是客氣了，但他目前是幫忙盧秀燕市長，其餘不便回應，也表示這個話題應該不重要，而何欣純則說，其實不只黃國榮，她也有跟市府其他局處首長說過類似的邀請，她是用人惟才，沒有分藍綠。

    鄭功進今天成立南區服務處，華信航空董事長陳大鈞、前立委王世勛等人也都到場祝賀，而何欣純也在現場提出多項福利政策，雖然她當場向黃國榮招手希望未來有機會加入團隊，但也意有所指的表示，很多福利政策，如普發現金或是營養午餐擴及私校，目前盧秀燕市長都不做，只要她當選市長，一定會做到。

    何欣純（右）已多次在公開場合喊話，如果當選市長，會請包括現任副市長黃國榮在內的優秀政務官留任，黃國榮說尷尬地未回應。（記者唐在馨攝）

    何欣純（右）已多次在公開場合喊話，如果當選市長，會請包括現任副市長黃國榮在內的優秀政務官留任，黃國榮說尷尬地未回應。（記者唐在馨攝）

    台中市長參選人何欣純（左），參加市議員鄭功進服務處成立時公開向副市長黃國榮（右）喊話，表示當選市長比較會延攬像黃國榮這樣優秀的政務官留任，也同時強調如果當選，盧秀燕市長做不到的福利政策，她都會達標。（記者唐在馨攝）

    台中市長參選人何欣純（左），參加市議員鄭功進服務處成立時公開向副市長黃國榮（右）喊話，表示當選市長比較會延攬像黃國榮這樣優秀的政務官留任，也同時強調如果當選，盧秀燕市長做不到的福利政策，她都會達標。（記者唐在馨攝）

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