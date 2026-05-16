川習會落幕 江啟臣「維持我們最高利益就是台海和平現狀」。（江啟臣辦公室提供）

美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」15日落幕，立法院副院長江啟臣今指出，川習會曝台海的關係、美中台三邊的關係持續在變動，維持我們最高的利益就是台海和平的現狀，局勢在變，我們不能以不變應萬變，為政者及政府必須為了國家的利益去思考如何因應這些新的情勢發展。

江啟臣說，從這一次的川習會對台灣議題的表態還有回應，可以很清楚地看到，台海的關係、美中台三邊的關係實際上是持續在變動，我們必須對這些變動有所掌握及如何維持我們最高的利益就是台海和平的現狀，因為局勢在變，不能以不變應萬變，為政者、我們的政府必須為了國家的利益去思考如何因應這些新的情勢發展。

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江啟臣更說，要確保我們國家利益還有台海的穩定和平，「3D」很重要，第一個D是民主（Democracy），這是我們的生活方式及我們的價值，但如何維持跟捍衛，必須靠嚇阻（Deterrence）跟對話（Dialogue）。

江啟臣說，「嚇阻」包括增加我們的國防實力及其他的軟實力，讓台灣的國際重要性能夠持續被看到，並在國際的產業鏈上扮演關鍵的地位；對話則是為了增進和平、促進和平，實力也是為了確保和平，這兩者其實是相輔相成。

江啟臣說，為政者必努力在中華民國的憲政、憲法底下，建構兩岸未來有序健康的一個對話，透過對話促進、增進和平，並另跟其他國際或國家、區域等，也進行對話，讓大家更了解我們的狀況及生存實力，才是真正確保國家安全之道。

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