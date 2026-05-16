鄭麗文不認「前人把國民黨敗光說」趙少康酸：說了十個只否認一個？

針對國民黨主席鄭麗文昨天引發爭議的發言，前中廣董事長趙少康16日接受媒體採訪，回應相關問題。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文昨出席國民黨內部空戰培訓課程，批評前中廣董事長趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言，讓趙少康不忍開酸，「這麼偉大的領袖真是不容易」；國民黨今聲明，鄭麗文並無所謂「敗光光」等相關言論。對此，趙少康回應，除了不承認說了「敗光光」，其他到底還說了什麼？是不是說了十個，只否認其中一個？

國民黨表示，昨日內部培訓活動，國民黨全程均有錄音紀錄，鄭麗文於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭主席從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。

請繼續往下閱讀...

趙少康表示，既然黨中央否認外界質疑，應該沒有什麼國家機密，請國民黨把全程錄音公佈，昭告天下。除了不承認說了「敗光光」，其他到底還說了什麼？是不是說了十個，只否認其中一個？請讓真相大白，以免把鄭主席沒說過的話硬塞給她，對鄭主席產生誤會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法