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    首頁 > 政治

    總統賴清德贈五結奠安宮匾額 徐國勇、林國漳代表揭匾祝賀

    2026/05/16 14:14 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨秘書長、前內政部長徐國勇到宜蘭五結奠安宮參拜。（林國漳競辦提供）

    民進黨秘書長、前內政部長徐國勇到宜蘭五結奠安宮參拜。（林國漳競辦提供）

    總統賴清德致贈宜蘭縣五結奠安宮「淳風孚佑」匾額，今天由民進黨秘書長、前內政部長徐國勇與宜蘭縣長參選人林國漳，代表總統親自揭匾祝賀，並和各地信眾一同參拜，祈求國泰民安、風調雨順及宜蘭繁榮昌盛。

    宜蘭縣福德正神群誼會今天在五結奠安宮舉行，奠安宮主委江宏銓率團隊迎接各地信眾，現場香火鼎盛，並見證「淳風孚佑」匾額揭匾儀式，寓意福德正神以深厚道法與美德，教化淳樸風氣。

    徐國勇致詞時說，土地公是台灣民間最親近人民的神明，長久以來守護地方、庇佑百姓，不論是農業發展、地方建設或人民生活，都寄託著大家對平安順遂的期待。

    他說，肯定五結奠安宮長年投入地方公益與宗教文化傳承，不僅凝聚社區向心力，更成為地方安定的重要力量，祝福奠安宮香火鼎盛、宮務昌隆，持續庇佑蘭陽鄉親平安幸福。

    林國漳說，廟宇不只是宗教中心，更是地方互助、情感交流的重要場域，五結奠安宮多年來在主委江宏銓帶領下，積極推動地方宗教文化，也長期關心公益，令人敬佩，祈求福德正神持續庇佑宜蘭四時無災、百業興旺，讓鄉親都能平安順利。

    民進黨秘書長、前內政部長徐國勇（左４）與宜蘭縣長參選人林國漳（左3），代表總統賴清德揭匾祝賀。（林國漳競辦提供）

    民進黨秘書長、前內政部長徐國勇（左４）與宜蘭縣長參選人林國漳（左3），代表總統賴清德揭匾祝賀。（林國漳競辦提供）

    民進黨秘書長、前內政部長徐國勇（右2）與宜蘭縣長參選人林國漳（右3）參拜五結奠安宮。（林國漳競辦提供）

    民進黨秘書長、前內政部長徐國勇（右2）與宜蘭縣長參選人林國漳（右3）參拜五結奠安宮。（林國漳競辦提供）

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