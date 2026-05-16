高虹安觀球遲到擋舞者表演惹議 錢康明：高習慣晚到

新竹市長高虹安觀球遲到擋舞者表演惹議，前文化局長錢康明也給答案稱高虹安習慣晚到。（照片擷取自網路貼文）

新竹市長高虹安日前偕副市長林琨翰前往竹北市觀看新竹攻城獅籃球，因遲到且進場時擋到啦啦隊舞者表演引來網友開酸及罵聲，前文化局長錢康明也發文提到，高虹安是愛遲到嗎？他也給出正確答案是高虹安是習慣晚到，過去擔任文化局長時，高虹安出席文化局的活動，沒有一次是準時到的，總是晚到要製造全場焦點。

錢康明提到，高虹安出席文化局的活動，沒有一次是準時到的，運氣好的時候，隨行（隨車）秘書可能會準時到，勘查完路線詢問完流程後，高虹安的座車才會姍姍而來，一群老師、里長、市民等待高虹安。或許高虹安在享受千呼萬喚始出來的尊榮感吧。且隨行（隨車）秘書是搭同一輛車的，高虹安的市長座車根本就停在不遠處，或是再繞一圈，為晚到拖點時間。

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有些首長是展現時間規劃的能力，但高虹安則是以晚到製造全場焦點。

錢康明更舉例，記得有一次文化局在北大公園，辦台積心築藝術季的展演活動，眼看演出時間將至，擔任開場的高虹安，明明在市長室卻不到活動現場，他與文化局人員在現場急得不得了，電話狂call市長室，直到現場市民人數夠多了，高虹安才晚到現身。然後開場完後，待了一下就走了。

錢康明並提到，高虹安讓市民見到她想讓市民見到的那一面，但他卻看到高虹安算KPI的那一面，自詡為科技人的高虹安，對藝術文化及相關項目是比較沒興趣和想法的，總把KPI掛在嘴邊的人，所作所為都是精心策劃的算計。

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