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    首頁 > 政治

    趙少康大戰鄭麗文地圖砲 國民黨：最後一次說明不再回應

    2026/05/16 13:38 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文昨出席國民黨內部空戰培訓課程，批評前中廣董事長趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言，讓趙少康不忍開酸，「這麼偉大的領袖真是不容易，過去百年都很少有這麼優秀的黨主席」。對此，國民黨聲明，基於對趙少康先生的尊重，針對相關不實傳聞，特此作最後一次說明。

    鄭麗文日前稱「鄭習會」會讓年底選舉加分，昨還在內部空戰訓練課程說搞定華盛頓，選舉就好選了。趙少康今受訪坦言，近日看到國民黨許多參選人的民調有點緊張，讓他很憂心；趙也直言，「黨中央怎麼樣真的不要管他了啦、黨團也不要管黨中央了！」參選人把年底選舉選好最重要。

    對於國民黨昨宣稱媒體誇大扭曲報導鄭的談話。趙少康今表示，「我透過小編去查證了兩個學員，都說她的確有這樣講」。

    國民黨今表示，昨日內部培訓活動，國民黨全程均有錄音紀錄，鄭麗文於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭主席從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。黨已就相關內容完成說明，後續不再針對此事另作回應。

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