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    首頁 > 政治

    藍白表決立院延會至8/31 公督盟轟：不做正事還推彈劾作秀

    2026/05/16 13:23 記者羅國嘉／台北報導
    公督盟執行長張宏林今受訪時嚴厲譴責，批評藍白委在日常國會工作上不做正事，反而推動「彈劾總統」只是作秀。（資料照）

    公督盟執行長張宏林今受訪時嚴厲譴責，批評藍白委在日常國會工作上不做正事，反而推動「彈劾總統」只是作秀。（資料照）

    民眾黨團昨於院會提出修正動議，建請本會期延長開會至今年8月31日，藍白以人數優勢表決通過。對此，公督盟執行長張宏林今受訪時嚴厲譴責，批評藍白委在日常國會工作上不做正事，反而推動「彈劾總統」只是作秀，上會期應完成的去年預算延宕至今仍未實質審查，卻厚臉皮延會，形同毀台三部曲，更質疑延會是為犯罪立委提供「司法保護傘」進行政治掩護。

    張宏林指出，立委在日常國會工作上不做正事，反而推動「彈劾總統」，怒批只是作秀。另在審議過程中，召委也未積極排審，去年預算至今已到5月中、甚至接近5月下旬，仍未見任何實質進展。照理說延會應是因應重大議題，但目前連半年前、上一個會期應完成的例行工作都未處理，卻還厚著臉皮要延會，形同荒廢立委職權、自己架空自己，甚至癱瘓台灣憲政運作機制。

    張宏林認為，藍白不要再繼續延續從第11屆就開始毀憲亂政，包含提出違憲法案、癱瘓司法，如今又進一步影響行政運作，形成所謂「毀台的三部曲」，導致行政、司法功能失衡，立法院甚至出現自我閹割功效的情況，這樣的發展等同於破壞整體憲政機關運作，形同「毀憲」，呼籲藍白委儘速回到立法院議程，認真審議法案與預算，不要在外面作秀、搗蛋。

    「嚴重的不是法案延後，而是預算延後。」張宏林表示，今年的預算應該在去年11月底就審議完畢，但目前已延宕至5月，多項預算仍未啟動審查，若依照目前進度，即使延會至8月底，也可能無法如期完成審議，將導致整體行政機關年度預算執行受阻，甚至可能出現預算核定時程被壓縮，只剩不到半年執行期，對國家會造成重大損失。

    張宏林說，藍白過去曾透露，現在的延會是為了讓部分犯罪立委提供所謂「司法保護傘」，此舉極為惡劣，本質上就是相互護航、替涉案者提供政治掩護。社會對政治人物涉貪是零容忍，如今卻出現以延會名行護航，甚至公開承認相關目的，是非常糟糕的事情。

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