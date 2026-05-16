板橋座談擠近千人 蘇巧慧：用新北人的眼光讓新北升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（持麥克風）帶眾人高呼「2026新北會贏！」。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧今早在新北市板橋農村公園，與民進黨新北市議員山田摩衣進行基層座談會，現場擠進近千人熱情支持，蘇巧慧向鄉親說，新時代要來了，剩196天「咱作伙走，作伙贏」，她強調應用新北人的眼光看新北、解決新北的問題，讓新北再升級，真正的市長可以把每種專家合在一起才叫「領導力」，她帶眾人高呼「2026新北會贏！」，並力薦山田摩衣是能接軌國際的新世代。

今天近千人擠爆座談會現場，蘇巧慧與山田摩衣進場受到鄉親熱烈歡迎，不到50公尺，花近2分鐘才走上台。蘇巧慧表示，現場大家都很高興，這個氣氛是新時代要來了， 2026新的時代要開始了，她說，這個新的時代會停在原地，還是跳一階，往上跟國際接軌，讓整個城市再起，就在這個時代，剩196天而已，從這場開始，「咱作伙走，作伙贏」。

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蘇巧慧說，現在板橋已超過台北市很多地方，但還可以更好，都市更新可以再加快，道路、節點也可以更清楚、方便，讓大公司來設總部，板橋府中商圈有活動但不夠轟動，希望轟動到其他縣市，讓觀光客來新北，她以新北商辦租金比台北市便宜為例，她歡迎企業將總部移來新北，7、8成住新北的員工一定鼓掌贊成，可以多睡半小時不用搭車過橋。

她強調，「我們不想再面對台北市而已，我們希望轉頭看看自己的新北，跟我們自己的新北站在一起，我們用新觀念、新技術，做解決新北的老問題，新北可以跳一級」，以新北為主，用新北人的眼光看新北、新北解決新北的問題，讓新北再升級。要讓新北升級不是只有一種專家做得到，它需要每一種人才，「所以真正的市長是可以把每一種專家合在一起的，這個才叫做統合立，這個才叫做領導力」。

山田摩衣表示，她在議會一起爭取實現營養午餐免費，升級婦幼安全，也打通通學安全最後一哩路，給孩子最好的教育環境，也發揮她的專業，持續深化台日關係，幫板橋「交朋友」，前年底到日本訪問，與當時的眾議員、現在是日本首相的高市早苗見面，相信今年新北市也即將迎來第一位女市長，蘇巧慧。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（戴眼鏡）與鄉親相互熱情擊掌。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧（前排左5）今早在新北市板橋農村公園，與民進黨新北市議員山田摩衣 （左4）進行基層座談會。 （記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧（戴眼鏡）會後站定點與鄉親握手致意。（記者黃政嘉攝）

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