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    首頁 > 政治

    北市藍議員選將陳冠安 稱遭「支持台灣獨立」婦人持扇攻擊

    2026/05/16 13:23 記者甘孟霖／台北報導
    陳冠安表示，今天跑行程時遭到暴力攻擊。（取自陳冠安臉書）

    陳冠安表示，今天跑行程時遭到暴力攻擊。（取自陳冠安臉書）

    年底就要進行地方選舉，國民黨籍台北市議員參選人陳冠安今（16）日表示，今天首度遇到不同意見的民眾對他暴力攻擊，一名婦人一聽到他是國民黨的，就直接拿起手中的扇子打人，並表示「支持台灣獨立」。

    陳冠安表示，投身競選，在社群、在市場、在社區遇到不同意見很正常，民主社會，自然存在各種意見，他作為參選人，即使立場不同，也應該多聽取選民的表達，這亦是成熟民主的表徵，甚至遇到言語上的人身攻擊，他也都會禮貌對待。

    不過，他說今天首次遇到暴力攻擊，一位老婦人在公園問他是不是國民黨的，他回答「是」以後，老婦就拿手上的扇子攻擊，並表示她支持台灣獨立，然後繼續揮舞扇子，夾帶拍打，後來一旁路人看不下去，幫忙勸阻，老婦人才被她的看護帶走。

    陳冠安說，他不認同台獨，也遇過不少台獨人士，多數時間都能對話，雖然常常是單方面對他表達意見，無論這位老婦人的立場如何，他都認為這是婦人個人行為。

    陳冠安表示，沒有因此受傷，而婦人疑似有失智症狀，他也不願報警追究。他強調，一把扇子不可能讓他心生恐懼，依然持續打拚，繼續監督制衡，正如同參選誓言，能戰鬥到底，就會奮戰到底，但社會的對立、想像的仇恨，才是最讓人深感憂心的部分。

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