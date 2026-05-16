向無黨籍招手！白營台中議員拚「坐5望6搶7」成立黨團

民眾黨主席黃國昌（右4）為台中6位議員參選人披彩帶授旗。（記者張軒哲攝）

台灣民眾黨今（16）日在台中市黨部舉辦「民眾台中隊」誓師大會，全場凍蒜聲此起彼落，民眾黨主席黃國昌親自為六位在地打拼的優質參選人披彩帶、授戰旗，立委陳清龍表示，黃國昌強調「若沒辦法成立民眾黨台中市議會黨團（3席以上），要我提頭來見！」市議員江和樹喊話，除了6席全上，還要向無黨籍議員招手「坐5望6搶7」，不會讓陳清龍「提頭」！

「民眾台中隊」誓師大會由台中市黨部發言人吳皇昇主持，包括后豐區議員參選人連小華、西屯區議員參選人劉芩妤、太平區議員參選人許書豪、北屯區議員參選人邱于珊、清沙梧區議員參選人陳永祥，眾人牽高呼口號，展現「台中隊」團結衝第一的強烈氣勢。

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黃國昌表示，台灣民眾黨依黨內程序、前後在台中提名了6位優秀的議員參選人，希望讓民眾黨真正在台中市站穩腳步、在台中市議會成立黨團，相信大家就是一條心，將所有優秀的議員參選人全部送到台中市議會！

另外，民眾黨號召近20位通過嚴格訓練、取得正式證照的專業防災士共襄盛舉，成立民眾防災守護隊，進行揭牌儀式，未來這群具備緊急應變能力的防災士將散佈在社會各個角落，成為台中市民最安心的隱形防護網。

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