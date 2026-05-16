川普拒為台獨而戰 藍黨團籲執政黨：放棄操弄抗中保台的意識形態

國民黨立委林沛祥。（資料照，記者羅國嘉攝）

川習會落幕後，美國總統川普接受專訪談及對台軍售，並直言「不希望有人搞獨立，美國還要飛越9500英里去打仗」。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨的核心外交政策就是「親美和中、創造多贏」，因此提出三項具體回應，更指黨團始終堅持強化自主國防、兩岸溝通對話並進，呼籲執政黨認清國際地緣政治現實，放棄操弄抗中保台的意識形態。

林沛祥指出，國民黨的核心外交政策就是「親美和中、創造多贏」，秉持捍衛中華民國主權獨立與領土完整、守護台灣 2300萬國人生命財產安全立場，提出三項具體回應。

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林沛祥說，第一，「維持現狀、反對台獨」為台美及區域安全最大公約數。川普的正式發言再次印證，國際社會不樂見任何改變台海現狀的單方面挑釁行為，依循《中華民國憲法》維持現狀、堅決反對台獨，不僅是國民黨的長期堅持與主張，更是呼應國際期待、確保台海免於戰火的唯一務實解方。

第二、國家安全絕非建立在「空白支票」上的政治承諾。中華民國的安全必須奠基於自身的國防實力與穩定的兩岸關係。執政黨不應將美國的友台支持及對台軍售，曲解甚至操作為推動台獨的政治籌碼，更不該為遂行民進黨的台獨神主牌而消耗台美互信，將台灣推向潛在衝突的邊緣。將台灣的安全完全寄託於特定國家，並試圖將國際盟友拖入戰爭風險，是極度不負責任的執政態度。

第三、落實兩岸和平交流與國防自主，以務實取代挑釁。黨團始終堅持「強化自主國防」與「兩岸溝通對話」雙軌並進，呼籲賴執政黨認清國際地緣政治現實，放棄操弄抗中保台的意識形態；唯有建構兩岸和平、有效、順暢的溝通管道及互信，才能真正防禦外部戰爭風險，保障台灣人民的和平與繁榮。

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