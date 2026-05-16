川普談台獨問題 許宇甄：別讓台灣成大國利益交換犧牲品

國民黨立委許宇甄今回應川習會等時事議題。（資料照）

川習會落幕後，美國總統川普接受專訪談及對台軍售，並直言「不希望有人搞獨立，美國還要飛越9500英里去打仗」。對此，國民黨立委許宇甄今呼籲，賴政府應停止意識形態政策與內部政治內耗，面對中美新局勢，朝野應展現一致步伐，共同成為台積電與台灣產業的最強後盾，避免台灣淪為大國談判的犧牲品。

許宇甄指出，川普這番談話，已是對賴政府釋出極其清楚且嚴肅的戰略訊號。面對國際地緣政治急遽變化、中美關係重新洗牌，賴政府更應謹慎以對，凡事謀定而後動，而不是持續以意識形態驅動政策、升高兩岸對立。任何可能刺激台海局勢、讓台灣被推向衝突邊緣的激進路線，此刻都應徹底冷靜下來，否則當台灣失去戰略主動權，最終恐怕只會淪為大國談判桌上的籌碼，甚至成為利益交換下的犧牲品。

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許宇甄認為，川普將安全承諾與經貿、晶片供應鏈利益綑綁，代表台積電未來將承受更大美方政治與經濟壓力。在「美國優先」及美韓半導體合作加速下，台灣已無內耗本錢，朝野應放下對立，共同成為台積電與高科技產業後盾，提升半導體自主研發與全球競爭優勢，鞏固台灣在全球供應鏈中的不可替代性。

許宇甄批評，賴清德偏激的台獨路線，如今顯然已被川普政府高度關注，甚至被視為可能升高台海風險的重要變數。川普明言，「不願看到有人因為美國支持，所以走向獨立」，其核心意涵已十分清楚，美國支持台灣安全，不代表支持台獨，更不願被捲入一場因政治冒進所引發的戰爭。她質疑，當北京能夠直接向華府闡述其立場時，賴政府是否真正掌握川普對台政策的最新思維？國安團隊是否已針對新局勢完成風險評估與實質溝通？還是仍停留在過去對美關係的錯誤想像之中？

許宇甄強調，執政黨現在有責任向全體國人清楚交代，未來將如何有效向華府說明，台灣不是區域和平的麻煩製造者，而是負責任、可預測的民主夥伴。若國安戰略建立在錯誤期待與誤判情勢之上，最終恐將把2300萬人民推向無法承受的危險處境。

許宇甄表示，在大國戰略逐步回到利益交換與模糊交易的關鍵時刻，台灣唯一的出路就是凝聚內部防衛共識、停止政治內耗。在野黨捍衛中華民國主權與台灣安全的決心從未動搖，對於合理、必要的國防軍售預算，在野黨百分之百願意支持，這是不分黨派一致對外的核心立場。

許宇甄呼籲，執政黨更應停止動輒抹紅、抹黑與政治清算，主動與在野黨領袖、黨團就實際作戰需求、軍購優先順序及財政可行性進行務實溝通，而非將所有監督聲音一概貼上「疑美」、「反國防」標籤。唯有朝野在華府展現一致步伐與聲音，台灣才能在對美談判中爭取最大利益與安全保障。

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