川普對習近平已讀不回展現「彈性外交藝術」 學者：戰略模糊有效嚇阻北京

「川習會」落幕，美國總統川普在峰會結束後才受訪談及台灣。（法新社資料照）

「川習會」落幕，美國總統川普在峰會結束後才受訪談及台灣，中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今（16）日表示，美國總統川普在對台軍售及台海問題上展現了「彈性的外交藝術」。他指出，美方在北京對台灣問題「只聽不講、已讀不回」，堅守了美台「六項保證」的框架，且川普維持戰略模糊的態度，對北京產生了相當大的嚇阻（威懾）效果。

王智盛今天出席「國家安全研究學會」座談會前受訪分析，在川習會過程中，中方雖主動提及對台軍售問題，但川普在公開場合或北京土地上皆未表達意見，直到上了空軍一號才表示了解到中國的立場，並強調要跟台灣的領導者談一談。此作法實質上維持了美國歷任總統既定的「六項保證」，也就是不與中方討論美台軍售，而是直接與台灣溝通。至於外界想像是否會有「川賴通電」的空間，王智盛認為，美台之間勢必會有高層暢通的溝通，但究竟是否直接通電或以其他方式討論軍購，仍要持續觀察美方的態度與立場。

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「台灣問題不是美中領導人會晤談判的重要議題，也不是可以拿到談判桌溝通的東西」，王智盛強調，美方這次的做法延續了先前會談的基調，這種各說各話的展現，凸顯出川普在對台問題上極具彈性的外交藝術。

針對川普尚未正式簽署的傳聞達140億美元規模的下批對台軍售案，王智盛點出，中國領導人習近平預計9月回訪美國，這將成為一個重要的「節點」。美國必須同時考量兩邊的平衡，一方面維持美台安全關係，另一方面維持美中建設性的戰略穩定發展。因此，從現在起至9月的半年間，川普所謂與台灣治理者「談一談」的內容調整與時間點安排，都將與9月川習互動息息相關。

此外，針對川普提及若台灣獨立引發戰爭，他不希望看到美軍飛越9500英里來台馳援的說法，王智盛解讀，當習近平提問若對台動武美國是否出兵時，川普依然表態「現場沒有回答也不回答」，維持一貫的模糊與保留空間。

王智盛指出，這番話相當值得玩味，美軍到底「會來還是不會來」，可能只有川普一個人知道，甚至連習近平也不清楚。但可以確定的是，美國在馳援台灣問題上保持彈性與模糊，讓北京不確定這會帶來何種打擊與影響，進而不敢輕舉妄動，某種程度上給了北京相當大的嚇阻。同時，川普也透過這種口語化的表述，淡化了精準的外交用語，清楚表達出美國希望「維持現狀」、不希望中國單方片面改變現狀的態度。

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