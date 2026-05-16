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    習近平猛提台灣議題川普「已讀不回」 陸委會：未對中做任何承諾是重要訊號

    2026/05/16 11:52 記者方瑋立／台北報導
    國家安全研究學會今（16）日舉辦「『川習會』後的美中台關係」座談會，陸委會副主委沈有忠發表看法。（記者叢昌瑾攝）

    國家安全研究學會今（16）日舉辦「『川習會』後的美中台關係」座談會，陸委會副主委沈有忠發表看法。（記者叢昌瑾攝）

    「川習會」落幕，美國總統川普在回程的空軍一號向媒體透露，習近平積極談論台灣議題，但他未做出任何具體承諾。陸委會副主委沈有忠今（16）日表示，我方在會前就已經評估台灣議題一定會被提出來，但這次也清楚看到，「很顯然的就是雙方並沒有具體的一個共識」，中方表達其立場、川普也表達其立場，雙方隨即進入經貿議題談判。

    沈有忠今天出席國家安全研究學會所舉辦的座談會前受訪表示，川普特別強調他並沒有在台灣或軍售議題對於中方有任何的承諾，「這是非常重要的一個訊號」。針對外界質疑美方對台「六項保證」是否遭到挑戰，沈有忠直言，「這都是過多的超譯，國人不用太多太多的擔心」。

    沈有忠重申，我國當前政策一向就是致力於維持台海和平穩定的現狀、維持中華民國的生存，台灣的未來由台灣兩千三百萬人共同決定，並與友盟國家合作深化民主發展。他表示，對於川普總統的談話，我方當然也是會謹慎應對，並持續與美國保持溝通，未來在區域穩定上，是我們雙方共同的利益、都會共同的合作。

    針對近期中共持續以無人機等方式對台施壓，以及中國國防預算大幅提升，沈有忠表示，「中共這個以武促談、以武來促統，一直以來都是他們的對台政策的一個基調」，我方對此高度關注。他呼籲，不管是無人機或是整體國防預算，都視為是我們用實力來捍衛現狀，用實力來捍衛中華民國的生存，用實力來捍衛台海現在的和平和穩定，非常重要的一個基礎，並呼籲國人能夠不分黨派，在這個議題上面，共同為了中華民國的生存來努力。

    沈有忠也提到，從川習會後的國際反應觀察，日本首相高市早苗也立即與川普通電話，顯示台海和平穩定現狀，不只台灣跟美國，同時也是包含日本在內全球民主國家的共同利益。

    至於外傳川普此次赴中前，隨行人員須將自中國帶回的物品先行丟棄，沈有忠表示，目前看起來已經是蠻多民主國家，在跟中國交往或者說到中國訪問之後的一個SOP動作，中國的銳實力滲透與竊聽手法越做越細緻，這是相當安全的做法。他指出，未來台灣參加APEC或赴中國大陸出席相關活動會議，我方也會參照美方或者其他國家的做法來確保資訊安全。

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