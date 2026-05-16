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    首頁 > 政治

    川普不希望有人搞獨立 林沛祥：國安單位應就川習會進行專報

    2026/05/16 12:00 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨團書記長、立委林沛祥表示，我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，中華民國國安高層、賴清德總統等應想想如何應對。（林沛祥辦公室提供）

    國民黨團書記長、立委林沛祥表示，我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，中華民國國安高層、賴清德總統等應想想如何應對。（林沛祥辦公室提供）

    川習會落幕，美國總統川普在訪中期間就台灣議題不多表態，結束訪中後，接受美國媒體專訪一口氣談了對台軍售，更說「我不希望有人去搞獨立，然後美國還要飛越9500英里去打仗。」對此，立法院國民黨團書記長、立委林沛祥表示，我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，中華民國國安高層、賴清德總統等應想想如何應對。

    林沛祥指出，每一個國家的領導人都應該為他自己的國家做出最佳利益的選擇，所以當川普直接說出「我反對台獨」，甚至是說美國不會為其他國家的獨立去做出無限制的支持。像這麼重的話就代表，我國國安單位應該針對這一次的川習會，向國民跟國會做專題報告，來去談說未來不管是國安也好，還是科技經貿各方面的發展，中華民國應該如何應對未來的情勢。

    林沛祥也說，川普也說1982年的提議，是很久以前的事情。現實比人強，遇到川普這樣子不守常規非典型的政治人物，中華民國的高階層、國安高層甚至總統，應該要好好想一想我們該如何應對，未來我們國家應該走的方向。

    林沛祥表示，是否繼續追求獨立、是否繼續挑釁大陸會受到美國的支持，這次川普會後的發言很明顯是否定的，是否應該改弦易轍，試著追求和平，追求兩岸之間的交流呢？

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