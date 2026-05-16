川普驚爆將「對台軍售」當對中談判籌碼！黃國昌震驚：已違反六項保證

川普訪中驚吐對台軍售「還在考慮」，黃國昌喊話請 AIT 正式回覆。（記者張軒哲攝）

「川習會」受到全球關注，台灣民眾黨黨主席黃國昌今日於台中受訪表示，對台灣而言，非常震驚的是，過去美國對台的「六項保證」，這次竟然清楚的被違反，在美國對台六項保證當中，其中一個非常重要是美國承諾，不會針對對台的軍售去徵詢中國的意見，也不會跟中國討論。但川普總統竟然針對有關於對台軍售的事情，在這次參訪中，直接把它放到檯面上跟中國進行討論。

黃國昌說，覺得有必要請外交部跟美方清楚的表達，針對這件事情請 AIT 有一個正式的回覆，對台六項保證有沒有任何的改變？在這次川普訪中的過程當中，有沒有違反對台的六項保證？另外一個困惑的事情是，過去民眾黨不斷的呼籲，希望美國針對對台軍售的第二批趕快進行國會通知的程序，趕快正式的公布，得到的回覆都是會同意第二批的軍售，很快就會宣布。沒想到，在這一次川普總統訪中，事後接受媒體採訪，竟說他還在考慮，要不要批准第二批的軍售，甚至直接表示，對台軍售是他跟中國談判非常好的籌碼。

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黃國昌說，目前國會三讀通過的軍購特別條例，的確已經把第二批的軍購放到特別條例，沒想到，在國會三讀通過的防禦、放進去第二批的軍售之後，現在竟然傳出來，原來川普總統對要不要同意第二批的軍購還在考慮，甚至直接把它當作對中談判的籌碼，對於接下來，在跟中、美彼此之間關係互動上，還是希望台美的關係真的是堅若磐石，而美國作為台灣最好民主同盟的友人，也能夠信守對台灣的承諾。

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