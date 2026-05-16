軍購特別預算3千億 政院20日加開院會拍板

為配合立法院議程，行政院20日擬加開臨時院會處理國防特別預算。（資料照）

立法院昨（15日）召開黨團協商，各黨團同意19日下午邀行政院長卓榮泰提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書的專案報告，若經立法院同意，政院20日中午前須將特別預算案送至立法院。為配合立法院議程，行政院20日擬加開臨時院會，通過軍購特別預算案，並送至立法院審查，而海馬士多管火箭系統約台幣8億元的首期款項，可望於月底順利支付。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元、第二批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

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立法院昨召開黨團協商，各黨團同意19日下午邀行政院長卓榮泰提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告；若經立法院同意，政院20日中午前將特別預算案送至立法院，下午再邀卓揆等報告編製經過並備詢，詢答完畢後即交審查。

針對海馬士多管火箭系統首期款約8億元，將於5月31日支付到期，由於目前僅通過特別條例，但預算案仍未通過，若未準時給付全案恐遭取消，若取消將面臨重建案冗長時間及價格上漲問題。若立法院議程順利進行，海馬士首期款可望順利支付。

對於三讀通過的7800億元特別預算籌編進度，國防部常務次長陳文星14日在行政院會後記者會指出，立法院要求要有發價書，因此目前是針對第一批有發價書的部分執行相關工作，後續若有第二批發價書，還是要再請卓榮泰率國防部至立院專案報告，再把預算書表送行政院審查完畢後，再送到立法院審查，立院同意後才能執行。「這次特別預算有很多限制，但國防部會持續執行與克服。」

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