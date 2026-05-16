川習會魯比歐拋震撼警告 王丹：北京恐讓台灣「投票投到被統一」

川普（左）和習近平（右）。（美聯社）

川習會落幕，針對台灣議題，美國總統川普在會後接受《福斯新聞》專訪，強調美國對台政策「沒有任何改變」（Nothing's changed），並希望台海雙方降溫。對此，中國民運人士王丹表示，台灣社會內部的「和平論」氾濫，民眾對戰爭的恐懼，以及策應中共的力量之龐大，以上劇本的成功機率，恐怕比外界想像得高。以民主的機制瓦解民主，在歷史上並不少見。

王丹在臉書PO文表示，這次川習會，在台灣問題上沒有共識，本就是意料之中的事情。倒是場外的事情，更值得台灣關注，魯比歐國務卿在接受採訪的時候，提到了中國對台灣最理想的目標：通過公投併入中華人民共和國。

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王丹指出，魯比歐素來嚴謹，如果沒有依據，是不會亂講話的。顯然，美方對中方在台灣問題上的這個計劃，已經有所瞭解。在我看來，魯比歐說得輕描淡寫，但實際上，應當是在向台灣示警。

王丹續指，策動台灣親中勢力發動公投，並動員在台灣的所有力量配合，同時啟動對台灣內部的最大規模的認知作戰，或許，利用高科技優勢直接介入公投結果，最終讓公投結果有利於統一。這，很可能就是中共在武力之外的另一套劇本。

王丹直言，考慮到台灣社會內部的「和平論」氾濫，民眾對戰爭的恐懼，以及策應中共的力量之龐大，以上劇本的成功機率，恐怕比外界想像得高。以民主的機制瓦解民主，在歷史上並不少見，台灣應當認真思考破解這一計劃的方法。

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