民眾黨鳳山議員卡位戰愈演愈烈 徐尚賢駁官司影響參選資格

徐尚賢（中）穿上民眾黨背心，持續備戰鳳山。（圖擷取自徐尚賢臉書）

民眾黨鳳山區議員卡位戰愈演愈烈，國民黨議員邱于軒服務處副主任許雅筑於4月底宣布辭職，將接受民眾黨徵召參戰；備戰已久己的徐尚賢則強調，盼依全民調制度公平競爭，除非經由制度淘汰，否則不會退選，如今更有耳語傳出，徐的官司將影響他的議員參選資格，遭徐尚賢嚴正駁斥。

對於坊間耳語，指徐尚賢因發動「高雄雙罷劫」，而涉犯違反個人資料保護法等案件，會影響到今年他參選高雄市議員資格，徐尚賢昨（15）日晚間嚴正駁斥說，這是子虛烏有的說法，並不會影響到他今年的參選資格。

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徐尚賢指出，首先，他被起訴的罪名是5年以下刑責，一審判決後不會影響到參選資格；第二，所謂緩刑或褫奪公權而不得參選，必須是在最終判決定讞，目前他的一審尚未判決，地方法院也只召開了一次準備程序庭，庭中他有聲明放棄抗辯，是因為不想要浪費司法資源及息事寧人，如今他決定，「再次開庭時，要對檢察官濫行控訴之罪，積極抗辯到底」。

他說，第三，中華民國現行的司法制度是三級三審制，不服一審判決可以申請上訴，在案件尚未定讞前，他適用無罪推定原則。

對此，民眾黨高市黨部主委劉家榮表示，鳳山區具高度指標性，黨內目前仍在進行整體選戰布局評估，包含各選區人選的條件與競爭力，對於許雅筑的加入，黨內持開放態度，但最終提名仍須依制度辦理，並由中央統一決定。

地方人士研判，如果民眾黨執意徵召許雅筑，而不透過全民調方式，以徐尚賢的剛烈個性，不排除會退黨參選，如此將對白營在鳳山的選情造成衝擊。

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