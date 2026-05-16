藍白聯手刪除無人機預算 羅廷瑋反控綠營掏空台中產業

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

藍白8日通過國防特別條例，上限匡列7800億元，與政院版的1.25兆元，相差4700億元之多，其中高達3350億元的「無人載具及其反制系統」全遭刪除。不過，國民黨立委羅廷瑋如今卻反咬民進黨正在掏空台中無人機產業，批評綠營對外當盤子採購劣質高價品、對內搞政治分贓，呼籲政府不要舉債用特別預算逃避監督，應編入到年度預算，並將在國會提案將無人機研發中心設在台中。

羅廷瑋指出，綠營嘴巴說重視無人機產業，實際上卻是在「對外當盤子，對內搞政治分贓」，甚至發現綠能大佬轉行變成無人機大亨、無人機綠友友。

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羅廷瑋澄清，國民黨當時審軍購特別條例預計採購，每架平均單價竟高達50萬美金的ALTIUS系列無人機，早在去年底就被《華爾街日報》披露在烏克蘭戰場頻頻墜毀，烏軍2024年就已停用，藍營主張嚴格監督，拒絕台灣當冤大頭。

此外，行政院主導的6年442億發展無人機預算，這筆龐大的預算竟然完全「跳過台中」。台中擁有航太、光學、晶片、精密機械等完整的研發與製造產業鏈，綠營「捨近求遠」要求台中廠商南下嘉義投資，就是掏空台中產業！這種「重南部、輕北部、忘中部」，在國防上採購劣質高價品，在產業上罔顧台中既有專業實力的「政治領導專業」作法，已經嚴重背叛了台灣人民的信任。

關於刪除特別預算，羅廷瑋直指，綠營好像忘記了自己當時是投同意藍營的版本，最後又投棄權，「如果用你們的邏輯那你們也是幫兇？」他重申藍營立場很清楚，民進黨政府不要舉債用特別預算逃避監督，若要幫助台中無人機產業的預算，就應編入到年度預算，讓預算透明沒有黑箱，才能真正用在刀口上。

羅廷瑋最後承諾，會在國會要求行政院將無人機研發中心設在台中，達成研發與製造一條龍，絕不看著台中的競爭力被蠶食，更不能讓台灣的國防成為政治利益的提款機。

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