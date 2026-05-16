PO咖啡文釣出小英評論這句 何欣純竟「已讀不回」

何欣純日前與蔡英文有約在台中喝咖啡、聽音樂。（擷自何欣純臉書）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純，日前與到東海大學演講的前總統蔡英文到東海別墅的「嗨風裏協會」喝咖啡、聽音樂，聊在地的音樂產業與創造能量，分享兩人難得輕鬆時光，結果釣出蔡英文回應這句「你這次頭髮比較整齊，看起來有點像市長了」，讓何欣純忐忑再PO「想了一個晚上，至今已讀未回退休老長官」。

兩人互動引起網友熱烈迴響，「快做筆記頭髮整齊和不會喘才能當市長」、「不用想了，等到11/28再回覆，我已經是台中市長了！」。

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蔡英文前天（14日）到東海大學演講，會後則跟何欣純到東海附近喝咖啡、聽音樂小聚，何欣純說，她和小英總統都曾在英國念過書，英國許多城市的音樂文化，都是從小酒館、地下空間、Live House長出來的，台中應該要盤點出中小型演出空間，讓城市成為音樂人的孵化器。

她也推薦5月30日至31日豐原第一次的音樂祭「赤聲躁動」給小英總統，歡迎小英總統來台中玩。

何欣純的貼文又被蔡英文「海巡」到了，留言「你這次頭髮比較整齊，看起來有點像市長了」；何欣純回文「想了一個晚上，至今已讀未回退休老長官」。

兩人互動引起大批網友迴響，有人說「頭髮很順啊，沒事」、「就不要回，等一下她嗆妳也是易燃物」、「海線風大，亂是正常的，住沙鹿每天都是亂的」、「快做筆記頭髮整齊和不會喘才能當市長」、「長官她都是來去無蹤」。

更有人替何欣純打氣「確實不簡單，要接手目前爛爆的台中壓力山大啊」、「即便海線對民進黨來說偏艱難選區，也是要戰鬥啊」、「不用想了，等到11/28再回覆，我已經是台中市長了」。

何欣純po咖啡文，釣出蔡英文回應這句。（擷自何欣純Threads）

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