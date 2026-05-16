蘇巧慧衝衝衝！今與板橋、深坑、中和鄉親暢聊

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早先在新北市板橋農村公園，攜手民進黨新北市議員山田摩衣舉辦基層座談會。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧今天將持續在新北市板橋農村公園、深坑萬福福德宮、中和山北活動中心舉辦基層座談會，分別攜手民進黨新北市議員山田摩衣、陳乃瑜，以及新北市議員參選人張志豪，和鄉親面對面，分享她過去推動市政成績與未來市政願景，並助選民進黨新北隊「小雞」，一起讓新北更溫暖、進步。

「衣起衝・就慧贏」山田摩衣Ｘ蘇巧慧板橋首場座談會，今早9點半先在板橋農村公園登場；《瑜你一起贏回新北》座談會下午3點在深坑萬福福德宮舉行，該場除了蘇巧慧、陳乃瑜，也邀請國策顧問陳朝龍、前海基會副秘書長高建智、民進黨副秘書長何博文、民進黨發言人吳崢、立法院榮譽顧問陳柏惟、新北市議員卓冠廷助講，現場也安排挺台灣樂團許大俠、深坑體育會舞蹈班表演，結合在地活力與公共討論。

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「蘇巧慧·張志豪聯合市政說明會」晚間7點在中和山北活動中心登場，助講來賓邀請醫師羅浚晅，以及民進黨發言人吳崢、民進黨新北市議員戴瑋姍、卓冠廷，和北基「三豪合體」（張志豪、張錦豪、張之豪），展現團結建設新北、守護中和的決心。

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