批「健習生」App難用！再砸3800萬重包裝 藍委轟浪費公帑

國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部先前花費900萬元開發的「健習生Health Go」App功能陽春、連部長都嫌難用的App，如今竟再編列3800萬元重新包裝成「健康幣App」。（圖截取自陳菁徽臉書粉專）

衛福部規劃於下半年推動「健康幣」政策，希望提升國人健康意識，不過國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部先前花費900萬元開發的「健習生Health Go」App功能陽春、連部長都嫌難用的App，如今竟再編列3800萬元重新包裝成「健康幣App」，其中1900萬元標案還透過限制性招標，再度交由原開發商負責管理與行銷，痛批政府未檢討究責，反而繼續用納稅人的錢「補破網」，根本是「把人民當盤子」。

陳菁徽指出，今年3月她曾揭露，「健習生Health Go」App耗資900萬元開發，但實際功能陽春到像是一個電子健康記事本，甚至連衛福部長都不滿意，如今該App又要被重新包裝成「健康幣App」，再投入3800萬元進行優化與推廣。

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陳菁徽表示，3800萬元分成兩筆標案，一筆1900萬元，負責優化這款連部長都嫌爛的App；另一筆1900萬元，竟然是交給原開發公司負責管理與行銷，且採限制性招標。她質疑，若在民間企業，早就被剔除合作名單，甚至還可能被追究責任，結果賴政府不是檢討、不是究責，是再給一次機會，一給就是1900萬元。

陳菁徽強調，她並不反對健康幣政策，若設計得當，確實可以成為提升國民健康的重要誘因，近期「皮可敏」風潮也證明，只要誘因明確有趣，民眾願意改變生活習慣，問題是，健康幣政策不是靠口號，也不是靠蒙混就能帶過。

她指出，衛福部長今年初曾大動作宣傳健康幣政策，並在3月總質詢時表示已進入「最後一哩路」，如今卻變成無限延期，相關細節更是一團迷霧，甚至部長在國會強調「健習生App」不會是「健康幣App」，結果才過5天自己就打臉自己，就是同一款App。

陳菁徽質疑，花900萬做出一款爛APP，沒有任何一份檢討報告，又想再花人民的血汗錢3800萬元，企圖把900萬元丟進水裡的事實重新包裝帶過。請問誰還會相信衛福部有決心想要做好健康幣政策？拜託賴政府，不要把人民當盤子，並強調「健康幣，我支持；但亂花人民納稅錢的政府，我不支持。」

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