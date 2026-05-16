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    首頁 > 政治

    酸鄭麗文把北京華府當自家廚房 林俊憲：這場空戰真的很「空」

    2026/05/16 11:01 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文近日多次與前中廣董事長趙少康隔空互槓，對此，民進黨立委林俊憲表示，當國民黨內還在爭論到底要親中還是親美時，主席早已把北京跟華盛頓當自家廚房在走。鄭麗文說，辦完鄭習會等於搞定北京，接下來訪美，也能搞定華盛頓，照這個邏輯，國民黨根本不需要選戰策略，只要請主席在白宮和中南海中間拉一條紅線，台灣就是世界的中心。

    林俊憲在臉書PO文表示，昨天國民黨舉辦了「空戰執行力培訓課程」，講師之一是鄭麗文，主講「主席理念與政策主軸」，幫大家翻譯翻譯，第一，主席的話是真理，趙少康提出8000億軍購案，因為和主席的版本不同，在主席眼裡不是政見，而是「難溝通」。我建議國民黨以後也不用開黨團大會了，回去翻翻主席講過的「武林秘笈」，答案都寫在裡面了。

    林俊憲指出，第二，永遠相信主席，鄭麗文說，她接任黨主席前，國民黨百廢待舉。原來過去十年的國民黨，就是少了一位鄭主席，抱歉了，洪秀柱、吳敦義、江啟臣、朱立倫，看來你們都不夠格，唯有鄭主席才能帶領國民黨走向康莊大道。

    林俊憲續指，第三，鄭麗文主席是世界的偉人，這是林俊憲最佩服的一點，當國民黨內還在爭論到底要親中還是親美時，主席早已把北京跟華盛頓當自家廚房在走。鄭麗文說，辦完鄭習會等於搞定北京，接下來訪美，也能搞定華盛頓。

    林俊憲直言，照這個邏輯，國民黨根本不需要選戰策略，只要請主席在白宮和中南海中間拉一條紅線，台灣就是世界的中心，謝謝鄭主席的分享，讓大家見識到這場「空戰」的最高境界，就是一個字「空」，衷心期盼鄭主席搞定地球，這樣大家選舉也能輕鬆一點。

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