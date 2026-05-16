川普鬆口「先問台灣」再決定軍售 吳靜怡：賞北京一巴掌

中國國家主席習近平、美國總統川普。（路透）

「川習會」落幕，美國總統川普接受媒體專訪皆提及台灣。對此，媒體人吳靜怡表示，川普「先問台灣」再決定軍售！未向習近平承諾任何事，一手對北京保留模糊，一手向台灣打開窗口的「雙軌兩極」賽局。

吳靜怡在臉書PO文表示，美國總統川普結束川習會返美途中，在空軍一號上對隨行媒體明確表示：「我對向台灣出售武器擁有決定權，而且我沒有向習近平做出任何承諾。」更關鍵的是，他特別強調：「我必須先跟目前治理台灣的人談過，再很快做出決定。」美中建交以來，現任美國總統與台灣總統直接通話極其罕見且高度敏感，2016年川普當選後與蔡英文的電話已是破例之舉，如今他若以現任總統身份公開暗示將與台灣高層直接對話，等同在外交實務上踩下一顆重磅訊號彈。

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吳靜怡指出，川普拒絕明確回答若中國攻打台灣，美國是否會防衛台灣，只說「只有我知道答案」，川普緊接著補了一句：「我沒有向習近平做出任何承諾。」這樣的模糊，就是不承諾出兵，就讓北京抓不到把柄，沒辦法借題發揮或提前做軍事防範，同時，不承諾「不出兵」，更能展現川普隨時會翻臉的不定性。北京以為用經貿吃定了美國，實際上在台海戰略上，川普連一丁點的實質紅線都沒讓步。

吳靜怡續指，最讓國際外交圈跌破眼鏡的，是川普主動放話，在決定這筆140億美元的對台軍售案之前，「會先跟目前治理台灣的人談話」。美國現任總統想跟台灣領導人直接對話，那是多大的政治禁忌？川普竟然在飛機上大喇喇地當成常態來講，而且講的還是軍購，這代表台灣已經不是籌碼，而是談判對象，即便習近平跟川普主動談很多台灣軍售問題，但川普最後的拍板關鍵，是要回過頭來「先問台灣」，這直接賞了北京一巴掌，告訴中方，台美安全合作，老子說了算。

吳靜怡分析，當全球都在警戒台灣軍售是否被重新定價，台灣國會若還有人砍軍購、拖國防、削弱本土防衛能量，那不是監督預算，而是在替北京補刀，因為北京最想對世界證明的，就是「台灣自己都不願意防衛自己，美國何必為台灣承擔風險？」這場川習會後的台灣軍售風波，真正考驗的不是美國而已，也是台灣自己。

吳靜怡直言，台灣要向華府證明，我們不是只會等待保護的對象；台灣也要向北京證明，軍事威脅不會換來政治屈服；台灣更要向自己的人民證明，國防預算不是政黨鬥爭的提款機，而是國家生存的保命錢，國家安全，人民才能保障自己財富的自主權。

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