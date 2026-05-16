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    首頁 > 政治

    川普未對習近平讓步 黃帝穎：鄭麗文被打到滿地找牙

    2026/05/16 10:05 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    川習會落幕，針對台灣議題，美國總統川普在會後接受《福斯新聞》專訪，強調美國對台政策「沒有任何改變」（Nothing's changed），並希望台海雙方降溫。對此，律師黃帝穎表示，川普直接殲滅鄭麗文一中反台獨及疑美論等鄭習會後統戰敘事。

    黃帝穎在臉書PO文表示，美國總統川普結束川習會後，在空軍一號上直言習近平談了很多台灣問題，但他「沒有對習近平做出任何承諾」，直接殲滅鄭麗文附和習近平喊話要川普「一中反台獨」的統戰敘事。

    黃帝穎指出，川普在空軍一號上對記者表示，習近平問中國攻台時美國是否會防衛台灣，川普不只沒有承諾，更直言「只有一個人知道，那就是我。我是唯一的人」，等於當面告訴習近平，世界上誰才是老大！

    黃帝穎指出，鄭麗文透過日本媒體喊話川普表態「一中反台獨」，附和中共統戰操作，向國際發出錯誤訊號，但川普不只沒上車，更在習近平面前展現「台海軍事是我決定」的世界老大氣勢，直接殲滅鄭習會後「一中反台獨」及「疑美論」等統戰敘事。

    黃帝穎直言，鄭麗文被川普順手打得滿地找牙。

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